Pfullendorf Serie "Sie bewegen Pfullendorf": Spaß bei Walzer und Quickstep im Tanzsportclub Calypso

Im Tanzsportclub Calypso kann man einem ganz besonderen Hobby nachgehen. Regelmäßig treffen sich dort Menschen, um zusammen Walzer, Tango und Co. zu tanzen. Klassische Tanzkurse gibt es keine, aber erfahrene Tänzer geben gerne Tipps und Hilfestellung.

Schon der biblische König David tanzte zur Ehre Gottes um den Altar im Tempel von Jerusalem. Vermutlich tat er das "freestyle", also ohne festgelegte Schrittfolgen. Das geht natürlich nicht, wenn man mit einem Partner tanzen möchte. Da ist es schon praktisch, wenn man die üblichen Schrittfolgen beherrscht. Irgendwann hat das vermutlich jeder mal im Tanzkurs gelernt. Doch auch hier gilt: Wer nicht übt, der wird niemals Meister.

Erlerntes auffrischen, Neues ausprobieren

Tanzlokale sind dünn gesät in der Region, und so muss man sich schon anstrengen, wenn man das Hobby Tanzen pflegen will. In Pfullendorf ist das kein Problem. Hier gibt es den Tanzsportclub Calypso. Dieser bietet viele Möglichkeiten an, wieder ins Tanzen reinzukommen, seine Fähigkeiten zu vertiefen und vielleicht sogar auch mal etwas ganz Neues auszuprobieren.

Training im ehemaligen Bonhoeffer-Haus

Der Club verfügt über erfahrene Tanzlehrer. Karin und Joachim Boukamp sowie Wilma und Horst Jonischkeit zeigen nicht nur, wie es geht, sondern geben auch vielfältige Hilfestellung. Die Fachleute geben aber keine Tanzkurse. Trainiert wird im Saal des ehemaligen Bonhoeffer-Hauses. Alle Tanzarten werden regelmäßig wiederholt, sodass man jederzeit auch neu einsteigen kann. Und wenn sich mal jemand hinsetzt, weil ihm ein Tanz nicht liegt, dann ist das kein Problem. Oft ist es so, dass man beim Zuschauen Lust bekommt, es doch einmal zu probieren.

Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep bilden zusammen mit den lateinamerikanischen Tänzen einen Großteil der Tänze des Welttanzprogramms und auch beim TSC. Das ist es dann auch, was man bei Turnieren zu sehen bekommt. Und auch den Jive, der einfach in die Beine gehen muss. "Da bekommt dann noch mehr Lust aufs Tanzen", sagt eine ältere Dame. Die Jüngeren holen sich schon mal Appetit bei "Let's Dance".

Tanztreff alle 14 Tage am Donnerstag

Richtiges Training ist immer montags. Die Trainingsgruppen am Montagabend umfassen Teilnehmer aus allen Altersgruppen. Von 16 bis 74 ins hohe Alter reicht die Spanne. Donnerstags findet 14-tägig der "Tanztreff für Junggebiebene" statt. Hier tanzen Senioren mit einem Trainerpaar.

Ebenfalls donnerstags gibt es das "Freie Training". Da ist kein Tanzlehrer dabei. Aber es gibt jede Menge Tänzer aus dem Club, die auch Hilfestellung geben können. Denn klar ist: Es geht um den Spaß am Tanzen und nicht um Rangordnungen. Das merkt man auch sehr schnell beim Besuch eines Trainings. Die Stimmung ist bestens und wenn der CD-Player startet, geht es sofort los. Zwei bis drei unterschiedliche Tänze pro Abend sind drin. Und damit wird es dann auch nicht langweilig.

Rosenball als Höhepunkt im Vereinsjahr

Größtes Vereinsereignis ist immer der Rosenball. Er findet dieses Jahr, in Verbindung mit dem 25-jährigen Vereinsbestehen, am 6. Oktober im Mobilum in Krauchenwies statt. Dort kann man viele Aktive auch beim Formationstanz sehen. Da sind Konzentration, Können und eingespielte Partner erforderlich, damit es so interessant aussieht, wie man das aus dem Fernsehen kennt.

Kooperation mit Schulen

Mit der Haupt- und der Realschule und dem Gymnasium betreibt man eine Tanz-AG mit einem echten Abschlussball. Die Schüler sind dann so lange Mitglieder im Verein. Peter und Gisela Rimmele leiten die AG und hoffen, dadurch Nachwuchs für den TSC zu gewinnen.

Informationen zum Verein Calypso und alle Trainingszeiten gibt es im Internet: www.tsc-calypso-pfullendorf.de

Mit 12 Euro im Monat dabei

Bernhard Halmer, Erwin Großhardt-Haug und Josef Seeger sind die drei gleichberechtigten Vorsitzenden des TSC Calypso.

Wer leitet das Training bei Calypso?

Halmer: Wir haben zwei Trainerpaare, die früher im Amateurbereich auch bei vielen Wettbewerben erfolgreich waren oder sind. Die werden vom Verein bezahlt. Wir erheben deshalb einen Mitgliedsbeitrag von 12 Euro im Monat. Dafür kann man dann aber auch an allen Angeboten mitmachen.

Wie sieht denn die Mitgliederstruktur aus?

Großhardt-Haug: Wir haben knapp 80 Mitglieder, von denen die jüngsten noch unter 18 Jahren alt sind. Aber dann geht es steil bergauf. Wir haben auch Aktive mit 85 Jahren, die noch immer mit Begeisterung das Tanzbein schwingen. Die Hauptgruppe ist 20 bis 70 Jahre alt.

Tanzen die Mitglieder auch Turnier?

Seeger: Wenn man das machen will, dann muss man sehr viel Zeit aufwenden für das Training. Da haben wir niemanden, der das kann. Unser Trainerpaar Boukamp tanzt aber noch aktiv in der höchsten Seniorenklasse.