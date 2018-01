Pfullendorf Sechs Kavaliere bringen Frühlingsgefühle in die Christuskirche

Männer und Tenöre gastieren in Pfullendorf und überzeugen nicht nur mit ihren schönen Stimmen, sondern auch mit humorvoller Moderation.

Kokettiert der Titel des neuen Programms gekonnt mit dem eigenen Image? Nur "verMuTlich Kavaliere" lautet er. Aber nein! Sie sind Kavaliere durch und durch, die Jungs des a-capella-Ensembles "Männer und Tenöre" – kurz MuT – vom exakten Scheitel bis hin zur Sohle der auf Hochglanz polierten Lackschuhe. Weil sie unverschämt gut aussehende Kerle in Frack, Hemd und Fliege sind. Und weil sie mit samtweichen, gefühlvollen Stimmen im puren a-capella-Gesang Geschichten erzählen von der Magie der Liebe und des Kusses ("Küssen kann man nicht alleine"). Weil sie Frauen galant mit Blumen vergleichen (da darf es dann auch mal ein "kleiner grüner Kaktus" sein) und es bei einem wunderbaren Konzertabend in der Christuskirche geschafft haben, das Wintergrau draußen vergessen und beim Publikum einen zarten Hauch von Frühlingsgefühlen aufkommen zu lassen. "Sucht die Schönheit im Leben, steht nicht daneben!" – 150 hingerissene Zuhörer, die sich die Hände bei donnerndem Applaus ordentlich warmgeklatscht haben, tragen diese musikalische Anweisung in der "kleinen Frühlingsweise" am Ende gerne mit nach Hause.

Grammofon und der obligatorische grüne Kaktus als Dekoration – in der voll besetzten Christuskirche ahnt das Publikum schon vor Konzertbeginn, dass die "Comedian Harmonists" ein Thema sein werden. "Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück" – tatsächlich ist der erste Programmteil des Konzerts eine Hommage an das Berliner Vokalensemble, das in den 20-er und 30-er Jahre den a-capella-Gesang berühmt machte. Doch die Boygroup im Frack belässt es nicht beim schieren Nachsingen der Lieder, sondern setzt mit ihren besonderen Stimmen und mit frechen Parodien sowie witziger Moderationen eigene Akzente.

Die Zuhörer erfahren, wer der Aufschneider der Gruppe ist (natürlich Pathologe Thomas Mentzel) und dass Frauenversteher und Pianist Alexander Matt, der Lokalmatador aus Aach-Linz, sich für gutes Aussehen sogar die Beine rasiert – oder war es nur, damit die Radlerhose besser passt? Eine ausgewogene Portion Selbstironie macht die sechs Jungs im Laufe des Abends schnell zu Sympathieträgern, sie kokettieren charmant mit ihrem Aussehen und ihrem Alter.

Die musikalische Vielfalt tut ein Übriges zum Erfolg: Hüften zucken beim Rumba mit Onkel Bumba aus Kalumba und sogar die klassische Mozart-Serenade wird kurz geschmettert, bevor sie in schmissige Schlager ("Buona sera signorina") sowie sogar in jazzige Töne mit Kontrabassbegleitung übergeht. Auch vor einer Hymne an das Mundwasser Odol schrecken die sechs wackeren Kavaliere nicht zurück – sie klingt trotz so unromantischer Wortschöpfungen, wie dem "Dresdener chemischen Laboratorium", fast ein bisschen wie ein Liebeslied. Und nicht zuletzt wagen sie sich gar an bajuwarische Weisen, ausgerüstet stilecht mit bayerischen Seppelhüten, die nicht vom ruhigen Charme des anrührenden Volksliedes "Fein sein, beieinander bleibn" ablenken, das es auch noch für Sekunden nach seinem Ende still sein lässt in der Christuskirche.

Das Konzert ist für viele eine Reise in die Vergangenheit, leise singt so mancher Zuhörer die Texte mit, die er noch aus Kindheit und Jugend erinnert, es wird mit den Fingern geschnipst, die Füße wippen. Die Parodien und witzigen Moderationen sorgen jedoch dafür, dass es niemals zu verklärt-nostalgisch wird. Am Ende ist es das Wiegenlied "Abend wird es wieder", eine der mit tosenden Applaus erklatschten Zugaben, mit dem Männer und Tenöre ihr Publikum in die kalte Januarnacht entlassen. Alle Fragen sind geklärt: Es waren natürlich Männer, Tenöre UND echte Kavaliere am Werk. Oder um es mit Zuhörer Philippe Kölliker zu resümieren: "Das ganze Paket ist einfach super."

Die nächsten Konzerte

"Männer und Tenöre" sind am Samstag, 17. Februar, um 20 Uhr in der alten Turnhalle in Heimenkirch zu sehen. Am Samstag, 3. März, um 19.30 Uhr treten sie in Meersburg-Stetten bei einer musikalischen Weinprobe im Weingut Aufricht auf. Zur Bierprobe singen sie am Samstag, 10. März, um 20 Uhr im Hopfengut No.20 in Tettnang. (slo)