Pfullendorf Schüler besuchen SÜDKURIER-Redaktion in Pfullendorf

Im Rahmen des Zeitungsprojekts Klasse!Kids informieren sich 18 Schüler der Pfullendorfer Kasimir-Walchner-Schule über die Arbeit in in einer Lokalredaktion.

Pfullendorf – Zwei Klassen der Pfullendorfer Kasimir-Walchner-Schule mit insgesamt 18 Schülern besuchten am Dienstag im Rahmen des Projekts Klasse!Kids die Pfullendorfer Lokalredaktion des SÜDKURIER. Seit 1997 können Schüler im Süden Baden-Württembergs dank des Schulzeitungsprojekts den richtigen Umgang mit Medien lernen. Gesponsort wird das Projekt auch in diesem Jahr von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Sieben Viertklässler und ein Fünftklässler besuchen in der ersten Gruppe ab 9.45 Uhr die Redaktion. Lehrerin Karin Thoma begleitet die Gruppe. Die Schüler stellen Fragen über die Druckerei, die Leser dieser Zeitung und die Redaktion. Die zehnjährige Nicole interessiert beispielsweise besonders, wie schnell ein Redakteur am Ort des Geschehens sein kann. Oder etwa, seit wann es den SÜDKURIER gibt. Im Zuge des Klasse!Kids-Projektes bekommen die Kinder zwei Wochen lang jeden Tag den SÜDKURIER in die Schule geliefert. Dazu gibt es von der Tageszeitung zur Verfügung gestelltes Arbeitsmaterial für den Unterricht. „Wir bekommen Arbeitsblätter, auf denen eine Aufgabe steht und dann müssen wir in der Zeitung die Seite suchen und die Aufgaben richtig ausfüllen“, erklärt der zehn Jahre alte Jannik. Er interessiere sich ganz besonders für den Politik-Teil. Der neunjährige Simon erzählt, was ihm besonders gefällt: „Wir lernen auch, was ein Artikel ist und wie die Zeitung aufgebaut ist.“

„Die meisten Schüler der Klasse schreiben für die Schülerzeitung,“ schildert Karin Thoma während des Besuchs. Die Schülerzeitung „Zipzap“ der Kasimir-Walchner-Schule erscheint zwei mal pro Jahr. In nächster Zeit würden sich die Schüler auch noch genauer mit den verschiedenen Medien beschäftigen.

Pünktlich um 10.30 Uhr steht Lehrerin Helena Blocherer mit zehn weiteren Schülern vor der Türe. Die Viert- bis Sechstklässler interessieren sich insbesondere für die Druckmaschine. „Was macht die Maschine alles?“ oder „Wie viel Farbe braucht man pro Tag?“, fragt der 13-jährige Pascal. Er schaue sich besonders gerne den Pfullendorfer Teil und die alltäglichen Sachen im SÜDKURIER an. Julian (10) und Enza (12) macht das Projekt besonders viel Spaß. Sie würden beide später gerne als Journalisten arbeiten.

Helena Blocherer unterrichtet seit mehr als 20 Jahren in der Kasimir-Walchner-Schule und nahm schon einige Male am Zeitungsprojekt teil. Dabei liegt ihr vor allem eines am Herzen: „Ich finde es wichtig, dass die Kinder informiert werden, was eine Zeitung ist und wie richtig berichtet wird.“ Auch den Pfullendorfer Teil lese sie gerne mit ihren Schüler, um den Kindern Themen der Region nahezubringen.