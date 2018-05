Pfullendorf/Ostrach/Aulendorf Saisonstart für Ausflugszüge Räuberbahn und Moorbahn

Unterwegs auf historischer Nebenbahn: Mit den Ausflugszügen Räuberbahn und Moorbahn, die sonn- und feiertags zwischen Pfullendorf und Aulendorf unterwegs sind, kann man viel über die Heimat erfahren. Zum Beispiel, wie früher Räuberbanden die Gegend für ihre Überfälle nutzten. Das neue Konzept beinhaltet überdachte Infostelen mit Sitzgelegenheiten. Das Fahrtenangebot wurde gegenüber früheren Jahren verdoppelt.

Ein Zug, der in den Aulendorfer Bahnhof einfährt, als nächsten Halt Ostrach und Pfullendorf als Ankunftsort ankündigt? Ja, den gibt es: Mit neuem Konzept und aufgewerteten Haltestellen startete die Räuberbahn, der einstige Radexpress-Oberschwaben, am 1. Mai in die neue Saison.

Auf der Erkundungsfahrt der Räuberbahn erlebten Projektverantwortliche, Verantwortliche aus Städten und Gemeinden, Bürgermeister, gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) spannende Seiten- und Ausblicke aus dem Zugfenster. Ebenso in die Saison gestartet ist die Moorbahn, die zwischen Aulendorf und Bad Waldsee unterwegs ist.

Mit 30 km/h unterwegs

Eine Fahrt mit der Räuberbahn ist ein besonderes Bahnerlebnis. Rollt die Bahn auf der regulären Bahnstrecke zwischen Altshausen und Aulendorf noch flott mit rund 100 Stundenkilometern durch die Landschaft, geht es auf der Nebenstrecke von Altshausen nach Pfullendorf gemütlich mit 20 bis 30 Stundenkilometer dahin.

Hobby-Zugbegleiter sorgen für Bewirtung

Vor jedem Bahnübergang hupt Triebfahrzeugführer Holger Maier mehrfach. Dieter Stohr, einer der zehn wechselnden eisenbahnbegeisterten Hobby-Zugbegleiter der Räuberbahn, steigt mit Warnweste und Warnfahne am Übergang aus und sichert diesen, bis der Zug den Übergang passiert hat. "Wir sind für die Sicherung, Bewirtung, Rat und Tat für die Fahrgäste und den Verkauf von Fahrscheinen zuständig", erläutert Stohr. Ihm gefällt der persönliche Kontakt mit den Zugreisenden.

Die Fahrgäste bekommen sehenswerte Seitenblicke auf Landschaften, vorbei geht es an blühenden Streuobstbäumen, dem Hoßkircher See, an dem eine Haltestelle noch in Planung ist.

Schauspieler mimt den Räuber May Elsässer

Ein besonderer Passagier aus der "alten Zeit" ist ebenfalls mit an Bord: Die Figur des Max Elsässer aus der ehemaligen Reichsstadt Pfullendorf. Sein Urgroßvater hatte in der einst bei Räubern dank der vielen Grenzen beliebten Region des Dreiländerecks sein Unwesen getrieben. "Genießen Sie die Reise mit Vorsicht! Von offizieller Seite sind auf Sie keine Raubüberfälle geplant", beruhigt Schauspieler Michael Skuppin in historischer Kleidung die Gäste. Vielmehr stehle er mit bunter und vielfältiger Geschichte und Geschichten aus der Räuberregion und über die Orte und Städte am Weg nur Aufmerksamkeit. Michael Skuppin bespielt an einigen Tagen die Räuberbahn.

Gemeinden reaktivieren Bahnstrecke

Baulich hat sich an den Haltestellen einiges verändert. Die Eigentümer der regionalen Bahn Pfullendorf, das sind die Stadt Pfullendorf, Ostrach und Altshausen, investierten dank eines 60 000-Euro-Zuschusses und mit viel Eigenleistung in die Infrastruktur. An den Bahnhofsbereichen wurden Info-Stelen samt Wetterschutz, Sitzgelegenheiten und Ausflugstipps aufgestellt. Die Städte, Gemeinden und touristischen Einrichtungen entlang der Strecke haben zahlreiche Angebote auf die Fahrtage der Räuberbahn abgestimmt.

Unterwegs auf Räuberspuren

Direkt vom Räuberbahn-Bahnsteig in Pfullendorf aus können sich Groß und Klein auf dem neu eingerichteten Pfullendorfer Zinkenpfad für Räuberkinder auf Räuberspuren begeben. Die Zinken, Geheimzeichen der Räuber und Ganoven, weisen den Weg. Ein kurzes Erinnerungsfoto an der Räuber-Fotowand und wenn alle Rätsel gelöst sind, können sich die erfolgreichen Räuber in der Tourist-Information oder dem Café Moccafloor, direkt am Marktplatz, die verdiente Beute abholen.

Die Freizeitbahnen

Die Räuberbahn pendelt in der Region der Räuberlegenden zwischen Pfullendorf und Aulendorf mit Halt in Ostrach und Althausen. Die zweite Strecke, die Moorbahn, bringt Zugpassagiere in eines der bedeutendsten Moorgebiete Süddeutschlands, das Wurzacher Ried. Auf der Strecke von Aulendorf macht die Moorbahn Halt in Bad Waldsee. Durch kommunales Engagement wurden beide Bahnstrecken erhalten. Die Bahnstrecke der regionalen Bahn Pfullendorf wurden durch die Kommunen Pfullendorf, Ostrach und Altshausen zunächst gepachtet und 2015 gekauft. 2002 hatte die Bahn den Güterverkehr eingestellt. 2004 die Strecke stillgelegt.

Rund 3000 Fahrgäste pro Jahr nutzten bislang das Zugangebot. Mit frischem Streckennamen und verdoppeltem Fahrtenangebot pendeln die Freizeitzüge Räuberbahn und Moorbahn von 1. Mai bis 21. Oktober nun jeden Sonntag und Feiertag.

In den Freizeitzügen Räuberbahn und Moorbahn gelten alle Tarifangebote des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) und der Deutschen Bahn. Ein Einzelfahrschein von Pfullendorf nach Aulendorf für einen Erwachsenen kostet zum Beispiel 6,20 Euro. Eine Gruppentageskarte kostet 16,60 Euro.

Informationen und Termine im Internet: www.bodo-seitenblicke de