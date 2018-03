vor 4 Stunden Isabell Michelberger Pfullendorf SWR3-Duo Sascha Zeus und Michael Wirbitzky erobert Pfullendorfer Publikum

Viel zu lachen gab es mit Sascha Zeus und Michael Wirbitzky in der Pfullendorfer Stadthalle. Das Moderatoren-Duo der Morningshow des Radiosenders SWR3 ließ auf seiner Tour "Laktosefrei lachen" die guten Bekannten ihrer Show, wie Katrin Vierthaler oder Peter Gedöns, in Pfullendorf aufleben. Das Publikum zeigte sich begeistert von den Witzen und dem Klamauk der beiden, die in allerhand Rollen schlüpften.