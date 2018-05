Pfullendorf Rund 6000 Besucher bei Seeparkschau

Alle zwei Jahre findet die Seeparkschau im schönen Ambiente des Seeparkgeländes in Pfullendorf statt. Der Samstag präsentierte sich mit schönstem Wetter aber das Interesse der Besucher hielt sich doch in Grenzen. Nur rund 1000 Besucher kamen an diesem Ausstellungstag auf das Gelände. Entsprechend war damit auch die Resonanz des einen oder anderen Ausstellers.

Ralf Kees von der Firma Heim & Haus etwa bezeichnete die Nachfrage als sehr mager. "Aber das ist oft so am Samstagmorgen", sagte er und erhoffte sich für den Sonntag ein umso größeres Besucherinteresse. Da sah es am Stand des SHR-Krankenhaus Pfullendorf ganz anders aus. An beiden Tagen herrschte dort reger Andrang. Das bestätigte Claudia Bendel, die Verwaltungsleiterin. Und so bildeten sich immer wieder Warteschlangen von Besuchern, die sich den Blutzuckerwert oder auch nur den Blutdruck messen lassen wollten. Aber auch die Durchblutung von Beinen und Halsschlagader konnte untersucht werden.

"Die Seepark-Schau ist eine tolle Sache", sagte Jörg-Arne Bias von den Stadtwerken Pfullendorf. "Hier haben wir Gelegenheit, uns zu präsentieren und auch Kundenkontakte zu pflegen. Ich hoffe, dass am Sonntag mehr Besucher kommen werden, aber ich sehe das Besucherinteresse vergleichbar mit den Vorjahren." Im Vortragszelt, das in diesem Jahr zum ersten Mal Einzug fand, war das Interesse eher mau. Gerade fünf Zuhörer fanden sich zum Beitrag "Rauchfrei werden und bleiben" ein und gerade doppelt so viele waren es beim Vortrag von Chefärztin Dolores de Mattia zuvor.

Bei den Besuchern war der Eindruck eher gemischt. So vermisste Barbara Paul eine gemütliche Einkehrmöglichkeit bei Kaffee oder Kuchen und auch einen Bierausschank. "Ansonsten fand ich aber alles so weit in Ordnung", so ihr Resümee. "Im Großen und Ganzen hat es mir gefallen", sagte auch Karl-Heinz Clesle. "Es waren jedenfalls deutlich weniger Aussteller wie in der Vergangenheit." Besonders vermisst habe er einen Aussteller mit E-Bikes, aber dafür sei die Beratung der Polizei zur Einbruchssicherung wirklich große Klasse gewesen.

Am Sonntag bei idealem Veranstaltungswetter füllte sich das Seepark-Areal merklich besser. Da fanden sich im Vortragszelt schon gleich mal 50 Besucher ein. Auch am Stand der Firma "Whirlpool + Living" waren deutlich mehr Besucher zu zählen. Wie Hans-Ulrich Prange sagte: "Am Samstag waren es zwar weniger Besucher, aber dafür waren diese deutlich interessierter". Sein Resümee: "Es ist nicht schlecht, aber wir haben auch schon viel Besseres erlebt."

Blick in die Zukunft

Mit 1000 Besuchern am Samstag und rund 4000 bis 5000 geschätzten Gästen am gestrigen Sonntag bei der Seeparkschau in Pfullendorf ist man seitens des Veranstalters, der Firma Messe AG aus Kempten, zufrieden. Dieses Resümee zieht Josef Greiter von der Messe AG, der für die Seeparkschau dort die Verantwortung trägt. "Die Gänge im Ausstellungszelt waren alle gut voll aber auch nicht zu gedrängt. Und auch der Außenbereich war gut besucht", stellt er zusammenfassend fest. Mit der Organisation der Seeparkschau hätten sich sämtliche Aussteller zufrieden gezeigt. Auch die Ergänzung des Programms mit Vorträgen habe sich bewährt. Diese könnten künftig noch verstärkt angeboten werden. Denkbar sei es auch, die Schau zu vergrößern. Eventuell den See zum Teil miteinzubinden oder das Restaurant. (ror)