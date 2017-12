Pfullendorf Rheinische Frohsinnsbläser

Talking Horns euphorisieren das Pfullendorfer Moccafloor-Publikum in vorweihnachtliche Stimmung.

Passend zur besinnlichen Zeit stellen die Talking Horns die Frage nach "Why Nachten – ist das noch Musik oder schon ein Weihnachtslied?" Das wollte bei ihrem leicht schrägen Zugang schon der Kabarettist Jürgen Becker von ihnen wissen, der als Mitbegründer der Kölner "Stunksitzung" zur Popularität gelangte. Im festlich dekorierten und überfüllten Café Moccafloor, vor 110 Besuchern, schafft es das dem modernen Jazz zugeneigte Bläserquartett, mit seiner Art des zelebrierten Weihnachtsprojekts eine restlos euphorische Stimmung im Publikum zu erzeugen. "Die machen alles mit", gibt der Kulturbeauftragte André Heygster zum Besten, auch in Anerkennung der Crew dieses Hauses.

Es sind außergewöhnliche Klänge, dafür lagert ein ganzer Fuhrpark an Blasinstrumenten auf und neben der Bühne. Ob Basstrompete, Klarinette, Tenorhorn, Posaunen, Alt-, Sopran- oder Tenorsaxofon, Tuba oder Helikon, alles wird gespielt. Die rheinischen Jazzbläser, das sind Achim Fink, Andreas Gilgenberg, Bernd Winterschladen und Stephan Schulze. Letzterer gilt als Experte und trägt in leicht-süffissanter Ironie vor, im welchem begrenzten Maße Text und Musik miteinander zu tun hätten. Er erzählt von mittelalterlichen Germanen, Lutheranern und anderen Christen, wie sie das Gesangesgut für ihre Zwecke verfremdeten. So das "O Tannenbaum", eine englische Arbeiterhymne, von den Talking Horns in trauriger Ballade verpackt, da die arme Tanne "erst geschlachtet und dann mit Piercings versehen" wird. Ihr humorvoller Charme ist gewinnbringend, ihre Stücke sind bei allen verjazzten, groovigen Phrasierungen in ihrem weihnachtlichen Kontext stets identifizierbar.

Doch selten wird es sentimental, sie vermeiden es, ins Kitschige abzudriften. Dass sie exzellente Improvisationskünstler sind, das beweisen sie beim Spontanauftritt eines Lautenbacher Tubaspielers, es mündet im tosenden Applaus. "Das lässt sich nicht mehr steigern", stellt Achim Fink trocken fest. Und weil aus dem Hodensack der einst in der Türkei lebenden Phrygier die Mütze des Weihnachtsmannes entstand, darf der Schlusssong über den "Nikolausi-Döner" nicht fehlen.