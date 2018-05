Pfullendorf Reit- und Fahrverein Pfullendorf wird 60 Jahre alt

Die Reitanlage wird am Samstag, 26. Mai, mit Vorführungen und Kinderprogramm der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auf den Monat genau 60 Jahre ist es nun schon her, dass der Reit- und Fahrverein gegründet wurde. Wohl kaum jemand hat damals daran gedacht, dass sich dieser Verein in den folgenden Jahrzehnten so gut entwickeln würde und heutzutage auch über eine so gepflegte Reitanlage in Brunnhausen verfügt, die beim jährlichen Turnier Reiter aus der ganzen Region anzieht.

Über Angebote informieren

Am Samstag besteht ab 14 Uhr die Gelegenheit, sich die Anlage mit der großen Reithalle genauer anzuschauen und sich über die Möglichkeiten zu informieren, die der Verein bietet. Der Dressurplatz mit Flutlicht, der Longierzirkel und der Turnierplatz bieten vielfältige Möglichkeiten, das Hobby Reiten ausüben zu können. 20 Pferdeboxen und sechs Schulpferde sowie mehrere Reitlehrer hält der Verein ebenfalls auf der Anlage vor. Zur Reitanlage gehören auch das Reiterstüble mit 80 Sitzplätzen und ein Biergarten. "Ich glaube, dass sich das sehen lassen kann, was in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen wurde", sagt Reitvereinsvorsitzender Thoma Hiestand. Bilder aus der Vergangenheit belegen diese Annahme.

322 Mitglieder aller Altersklassen

Die Gründungsversammlung fand im Gasthaus "Mohren" statt. Dort stand auch der erste Stall des noch jungen Vereins. Später hatte man dann Stallungen gegenüber vom Hotel "Grüner Baum", das längst der Spitzhacke zum Opfer gefallen ist. Im Juli 1970 wurde dann die Reitanlage in Brunnhausen mit einem großen Fest ihrer Bestimmung übergeben. Derzeit besteht der Reit- und Fahrverein aus 322 Mitgliedern. Das jüngste Mitglied ist ein Jahr und German Mayer steht mit 93 Jahren auf der anderen Seite der Altersskala.

Programm startet mit Angeboten für Kinder

Das Programm startet um 14 Uhr mit einem Spiel- und Spaßangebot für Kinder. Von 14.30 bis 14.45 Uhr findet eine Voltigier-Kür statt und von 15 bis 15.15 Uhr zeigt Maren Schatz Dressurkür. Eine Springstunde für Anfänger wird von 15.30 bis 16.30 Uhr von Reitlehrer Uwe Aldinger angeboten. Von 17 Uhr bis 18 Uhr besteht Gelegenheit zum Ponyreiten. Außerdem gibt es eine Kinderspielecke, an der man Hufeisen bemalen, Bilder ausmalen und Ketten basteln kann.