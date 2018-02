Pfullendorf Polizei sucht rücksichtslosen Autofahrer

Trotz Gegenverkehrs überholte ein unbekannter Autofahrer am Ortsausgang von Denkingen und drängte dabei eine Autofahrerin nach rechts auf das Bankett, und diese kam dann mit ihrem Fahrzeug in einem Acker zum Stehen.

Nach einem rücksichtslosen Autofahrer, der am Dienstag gegen 6.50 Uhr, auf der L 201 bei Denkingen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei. Der Unbekannte hatte 300 Meter nach dem Ortsausgang Denkingen einen Toyota überholt, wobei ihm ein VW-Passat in geringer Entfernung entgegenkam. Dieser musste stark abbremsen und nach rechts aufs Bankett ausweichen. Der gesuchte Autofahrer drängte mit seinem Auto nach rechts und zwang die Toyota-Lenkerin, ebenfalls nach rechts auf das Bankett auszuweichen. Diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete in einem Acker. Bei dem unbekannten Auto soll es sich um eine silberne Limousine handeln. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0 75 52/2 01 60.