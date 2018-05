Pfullendorf Pfullendorferin Carina Gröner forscht und lehrt zu Goethe

Carina Gröner aus Pfullendorf hat sich Goethe verschrieben: Die 39-Jährige forscht und lehrt an den Universitäten St. Gallen und Konstanz unter anderem zur Erzähltheorie und zum Werk Goethes. Jetzt las und referierte sie in der Linzgau-Buchhandlung über Hermann Hesse.

Pfullendorf – Carina Gröner hat in der Linzgau-Buchhandlung rund 30 Zuhörern Lust auf Lyrik gemacht. "Ich freue mich, mit dem literarischen Abend einen Beitrag zum Pfullendorfer Kulturleben leisten zu können", sagte sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Carina Gröner las Gedichte von Hermann Hesse, der international bekannter als Thomas Mann oder Goethe ist, wie sie dem Publikum erzählte. "Sein Roman Siddharta wurde sogar ins Urdu übersetzt." Hesse hafte in Deutschland jedoch der Ruf an, er habe weniger "hohe", stattdessen "populäre" Literatur für ein breites Publikum produziert.

"Hesse tauschte Werke auch gegen Cognac oder Hausschuhe"

Ob und wie ökonomisch erfolgreiche Autoren künstlerisch wirken, ist ein spannendes Forschungsgebiet, findet die Geisteswissenschaftlerin. "Ich arbeite gerade an einem Aufsatz über die Katharina-Hofgeschichten von Leopold von Sacher-Masoch, Fifty shades of grey und Goethes Werther." Auch wie sich Hermann Hesse als Dichter finanziert hat, weckte Carina Gröners Aufmerksamkeit. "Sein Geschäftsmodell würden wir heute wohl als Crowdfunding und Kunstmarketing bezeichnen. Hesse schrieb seine Gedichte ab und illustrierte sie mit einem Aquarell, um sie dann zu verkaufen oder gegen Briefmarken, Cognac oder Hausschuhe einzutauschen."

Literatur interessant und eloquent zu vermitteln, ist Carina Gröner ein Anliegen. Dies gelang ihr bei der Lesung in der Buchhandlung offensichtlich: "So etwas können Sie öfter machen", wünschte sich eine Zuhörerin am Ende der Veranstaltung von der Dozentin.

Abitur 2001 am Staufer-Gymnasium

Carina Gröner lebt mit ihrem Mann Christoph – er ist Lehrer in Sigmaringen – und drei Söhnen in Pfullendorf. Sie ist eine Pfullendorferin: Die 39-Jährige schätzt den Ort, in dem sie aufgewachsen ist. "Pfullendorf ist mein Zuhause, hier lebt meine Familie, hier haben wir unseren Freundeskreis." Von 1999 bis 2003 war Carina Gröner auch als freie Mitarbeiterin für die SÜDKURIER-Lokalredaktion Pfullendorf tätig. "Journalismus zu studieren, hätte mir bestimmt auch gefallen." Ihr Abitur hat Carina Gröner 2001 am Staufer-Gymnasium in Pfullendorf gemacht. Das Interesse für Literatur wurde aber schon früher geweckt. "Ich habe die Mittelstufe im Kloster Wald besucht und habe es geliebt, in der Bibliothek in alten Büchern zu lesen. Da war der Schritt zum Germanistikstudium nicht weit."

Promotion über Goethes Erzähler in den Wilhelm-Meister-Romanen

Von 2001 bis 2007 studierte sie an der Universität Konstanz Englisch und Deutsch auf Lehramt und Magister. Beim verstorbenen Rektor der Uni Konstanz, Gerhart von Graevenitz, arbeitete sie als wissenschaftliche Hilfskraft und promovierte bei Albrecht Koschorke. Seit 2007 ist sie Assistentin am Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur an der Universität St. Gallen. Zu ihren Hauptforschungsgebieten gehören die Erzähltheorie und das Werk Goethes. 2016 hat sie ihre Promotion zum Thema "Textgewebe – Goethes Erzähler in den Wilhelm Meister Romanen" erfolgreich abgeschlossen.

"Ich war schon Mutter, als ich Abi gemacht habe"

"Ohne die Unterstützung meiner Eltern hätte ich das alles nicht gepackt, denn ich war schon Mutter, als ich Abi gemacht habe. Ich bin zum Studienort gependelt. Joschi, mein ältester Sohn, ist jetzt 20. Er war hier im Kindertagheim, so wie jetzt Richard, mein jüngster." Auch nach dem Abschluss ihres Studiums habe es sie aus Pfullendorf nicht weggezogen, erzählt sie: "Es ist so ruhig und friedlich, ich will gar nicht weg hier."

"Ein gutes Buch regt zum Nachdenken an"

Was ist für Sie ein gutes Buch?

Ich finde, man sollte lesen, worauf man Lust hat und was einem gefällt. Ein gutes Buch regt zum Nachdenken an. Goethe und Hesse gehören dazu, ich mag auch die Bücher des Schweizer Schriftstellers Peter Stamm.

Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?

Ich lese gerade zum wiederholten Mal Wladimir Kaminers "Russendisko", weil ich im Sommersemester an der Uni Konstanz für Studenten das Proseminar "Wenderomane" anbiete.

Warum sind Sie nicht Gymnasiallehrerin geworden?

Die Wissenschaft hat mich gepackt. An der Universität St. Gallen und in Konstanz bin ich in der glücklichen Lage, sowohl zu unterrichten als auch wissenschaftlich tätig zu sein und zu publizieren. In St. Gallen unterrichte ich außerdem "Akademisches Schreiben".