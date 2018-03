Pfullendorf Pfullendorfer SPD will wieder aktiv werden

Zur Kommunalwahl soll eine Parteiliste nominiert werden. Mitglieder sammeln erste Ideen zur Innenstadtbelebung. Große Differenzen unter den Genossen zum Mitgliederentscheid über die Große Koaltion. Pfullendorfs Ortsvereinsvorsitzender Hans Halder sorgt für regelmäßige Treffen.

Die SPD ist die älteste Partei in der ehemaligen Reichsstadt. Sie hat die Kaiserzeit, Weimarer Republik und das Drittes Reich überlebt, ist heute noch existent. Langgediente Fahrensmänner finden sich unter den Genossen. Wie beispielsweise der 72-jährige Ortsvereinsvorsitzende Hans Halder, der erst vor einem Jahr in die Partei eingetreten ist, aber seither als Aktivposten gilt. In monatlicher Regelmäßigkeit organisiert er Mitgliedertreffen, zu der neben den Pfullendorfern auch Mitglieder aus Illmensee und Herdwangen-Schönach kommen können, die keinen eigenen Ortsverein besitzen.

Zu den älteren Pfullendorfer Genossen zählt auch Hans Ruppenthal, der 78-Jährige Saarbrücker, der bei Alno einst die Buchhaltung leitete und immer noch die Parteikasse führt. Oder die in Ruschweiler lebende "Rote Bärbel", Bärbel Ehni. Die rüstige 84-Jährige war einstige Stimmenkönigin bei den Kommunalwahlen in Illmensee, wo sie auf der Liste aller unabhängigen Bürger (Laub) kandidierte. Die Esslingerin unterrichtete ab 1984 als Volksschullehrerin in Krauchenwies, war lange Chorleiterin der Pfullendorfer Christuskirche. Begeistert erzählt sie davon, wie sich die SPD früher in Pfullendorf über eine gestandene Arbeiterschaft von Alno und Geberit und über die Bundeswehrsoldaten formierte.

Am langen Tisch in einem Privathaus haben sich die SPD-Mitglieder in einer kleineren Abordnung eingefunden. Schuld daran trägt nicht nur das frostigkalte Winterwetter, einige Genossen plagen Erkältungskrankheiten, die sie lieber in den eigenen vier Wänden kurieren. "Wir sind überproportional gewachsen", stellt Hans Halder in der Runde fest, nämlich um 20 Prozent, und überreicht zwei anwesenden von insgesamt vier gewonnenen Neuzugängen das Parteibuch. Die eine ist eingetreten, weil sie für, die andere, weil sie gegen die Große Koalition ist. Bei der Diskussion zur Mitgliederbefragung empfinden sich sowohl Befürworter als auch Gegner auf der richtigen Seite. Beim Streit, wer sich hier besser in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt hat, kommen Gegenargumente kaum an. Das Gespaltensein über diese Frage ist auch in der Provinz deutlich spürbar. Die einen fühlen sich wegen des SPD-Führungspersonals und deren Querelen vor dem Kopf gestoßen, kritisieren deren Motivation als bloße Absicherung eigener Karrierewünsche. Die für die GroKo einstehenden Genossen, offenbar hier in der Minderzahl, bewerten das ausgehandelte Koalitionspapier als weitreichende Erfüllung sozialdemokratischer Grundforderungen. Und sie befürchten, dass die geschundene Partei bei einer Neuwahl eventuell noch mehr Federn lassen müsste. Das Ergebnis des Mitgliederentscheids will die SPD am 4. März bekannt geben.

"Wenn die Groko an uns scheitert, können wir unsere Kandiatur wohl zu den Kommunalwahlen vergessen", mutmaßt Hans Halder. Denn gerade in Pfullendorf hofft die örtliche SPD ein neues Profil gewinnen zu können. Geplant ist zur Kommunalwahl 2019 eine Parteiliste mit 22 Kandidaten, paritätisch mit Frauen und Männern besetzt. Aufgenommen werden sollen auch Parteilose. Andreas Steffan, der die Homepage der SPD auf Vordermann gebracht hat, klopft mögliche Interessenten ab. Thematisch beschäftigen sie sich mit der Innenstadt, es fehle an Flair und Lebenslust. Ideen werden diskutiert, wie eine Flaniermeile entstehen könnte, was sie beinhalten müsste – etwa Erlebnisgastronomie, die in anderen Kleinstädten zur Wiederbelebung verhalf.