Pfullendorf Pfullendorfer Narren zeigen Organisationstalent

Zahlreiche Mitglieder der Stegstrecker-Zunft bereiten die Versammlung der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) vor, die von 12. bis 14. Januar in Pfullendorf stattfindet. Die Zunft aus dem Linzgau muss die Finanzierung tragen. Zur Gegenfinanzierung dienen die Einnahmen des bereits ausverkauften Bunten Abend.

Die Narrenzunft der Stegstrecker wird am Wochenende in doppelter Hinsicht beweisen, was in ihr steckt. Organisatorische wie närrische Talente sind nämlich gefragt. Denn von Freitag, 12. Januar bis Sonntag, 14. Januar versammeln sich rund 600 Vertreter aus allen 68 Zünften der Vereinigung der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte (VSAN) in der Stadt. Die Narrenfunktionäre treffen sich zu ihrer Hauptversammlung in der Stadthalle. Um diese Versammlung zu ermöglichen, haben Mitglieder der Pfullendorfer Zunft bereits unmittelbar nach dem städtischen Neujahrsempfang damit begonnen, die Halle entsprechend vorzubereiten.

Andreas Narr, Chef der Pfullendorfer Zunft, ist mit dem Einsatz der Mitglieder bisher sehr zufrieden. Einige werden in dieser Woche extra Urlaub machen, damit bis zum Eintreffen der Funktionäre der Zünfte alles parat ist. Die ersten Vorbereitungen für die nun bevorstehende VSAN-Versammlung starteten die Verantwortlichen der Stegstrecker bereits nach der Fasnet des vergangenen Jahres. Die Planung für die Organisation stehe deshalb schon lange. "Doch je näher die VSAN-Versammlung rückt, umso nervöser werden wir", sagte Narr in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ihm ist klar, dass immer etwas schief gehen könne. Er hoffe allerdings, dass dies am kommenden Wochenende nicht geschehe, oder es aber keiner merke.

Die Finanzierung der VSAN-Versammlung muss die Pfullendorfer Zunft selber tragen. Auf der Haben-Seite können die Verantwortlichen der Zunft die Einnahmen des Bunten Abends verbuchen, den es am Samstagabend unter dem Motto "Räuber und Gendarm" in der Stadthalle geben wird. Dieser närrische Termin ist bereits ausgebucht. "Wir mussten sogar Absagen aussprechen," sagte Narr. In der unmittelbaren Vorbereitung gehe es nun darum, die Sitzplätze zu verteilen – was über die Vergabe von entsprechenden Nummern erfolge. Im Rahmen des Abends wollen die Narren der Linzgaustadt ihre Talente einem großen Publikum präsentieren – beste Auftritte der zurückliegenden Zunftbälle sollen zu sehen sein. Es sei nicht Ziel der Zunft, mit dem Bunten Abend einen Gewinn zu erzielen. "Wenn wir 0:0 rauskommen, bin ich schon sehr zufrieden," sagte Narr gegenüber dem SÜDKURIER. "Es muss auch jemanden geben, der arbeitet, damit andere feiern können", fügte der Pfullendorfer Narrenchef gegenüber dieser Zeitung sehr pragmatisch hinzu.

Geplant ist, wie Narr im Gespräch schilderte, dass Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler wie auch Landrätin Stefanie Bürkle Gäste der VSAN-Versammlung sein werden.

Bedeutendes Sprachrohr der Fastnachter im deutschen Südwesten

Die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) wurde am 16. November 1924 in Villingen gegründet und ist eine der ältesten Narrenvereinigungen.

Die VSAN sieht sich, als älteste Narrenvereinigung im deutschen Südwesten, in der Pflicht, das Brauchtum und Kulturgut der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu erhalten, zu bewahren und zu pflegen, wie auf der Homepage der VSAN nachzulesen ist. 68 Narrenzünfte gehören dem Verband laut eigenen Angaben an, sie sind in den Regierungsbezirken Freiburg, Tübingen und Schwaben sowie in fünf Schweizer Kantonen beheimatet. Im Jahr 1964 wurden die Zünfte in Landschaften eingeteilt, Pfullendorf gehört zur Landschaft Bodensee-Linzgau-Schweiz.

Das Präsidium, das die Vereinigung leitet, besteht aus den vier Mitgliedern des Vorstandes sowie acht Vertretern der Fastnachtslandschaften Hochrhein, Hegau, Bodensee-Linzgau-Schweiz, Oberschwaben-Allgäu, Donau, Neckar-Alb, Baar und Schwarzwald. Die Hauptversammlung, neben Präsidium und Vorstand das dritte Organ der Vereinigung, wählt die Mitglieder des Präsidiums jeweils auf die Dauer von vier Jahren.

Roland Wehrle aus Furtwangen ist seit 1996 Präsident der VSAN, Otto Gäng aus Markdorf ist Vize-Präsident. Wehrle wurden während der VSAN-Hauptversammlung im vergangenen Jahr in Bonndorf mit 98 Prozent der Stimmen in geheimer Abstimmung in seinem Amt bestätigt. In Bonndorf wählten die Vertreter der Zünfte mit Säckelmeisterin Ursula Forster aus Tettnang außerdem erstmals eine Frau in den geschäftsführenden Vorstand. Sitz der VSAN ist in Bad Dürrheim. Dort findet sich auch der Narrenschopf, in dem die VSAN die Geschichte der Fasnet präsentiert. (dim)