Pfullendorf Pfullendorf im Wandel: Die Stadt verändert ihr Gesicht - Mit Video!

Großes Interesse am "Tag der Städtebauförderung". Weit über 100 Besucher besichtigten die voll im Zeitplan liegenden Arbeiten am alten Bahnhof und dem Riku-Hotel.

Zeitgleich zur Auftaktveranstaltung des „Tags der Städtebauförderung“ in Leipzig konnte man in der Linzgaustadt den Baufortschritt beim neuen Hotel auf dem Bahnareal und die Sanierung und Erweiterung des alten Bahnhofs zur Erlebnisgaststätte besichtigen. Die zahlreichen Besucher dürften sich wohl hinterher mit Bürgermeister Thomas Kugler einig gewesen sein. Der hatte von einem „völlig neuen Entrée der Stadt“ gesprochen, das dann in den Jahren 2020/21 mit dem neuen Informationszentrum von Geberit noch eine Steigerung erfahren werde. Auch für die noch freie Fläche von 9000 Quadratmetern gebe es schon einen Interessenten. „Dann werden sie den Stadteingang nicht wiedererkennen“, machte er deutlich. Schon jetzt sind die Änderungen unübersehbar. Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter berichtete von Gesprächen, wo er immer wieder darauf hingewiesen wird, dass sich Pfullendorf jetzt ganz anders präsentiere, als vor fünf Jahren.

Kein Wunder. Im Dezember 2007 hat die Stadt 6,3 Hektar Gelände von der Deutschen Bahn gekauft. Bereits 2002 war der Eisenbahnverkehr eingestellt worden. Übriggeblieben waren nur die Schranken beim Stadtgarten und das alte Bahnhofgebäude, das immer unansehnlicher wurde. Mögliche Nachnutzungen scheiterten am Denkmalschutz. Und heute? Peter erinnerte an den neuen Kreisverkehr beim Stadtgarten, an die Abbiegespuren zu Geberit und den kompletten Rückbau des ehemaligen Bahndamms. Man sterbe nun noch eine „grüne Lunge“ vom Stadtgarten bis zum Seepark an. Industrie, Gewerbe und Freizeit sollen aus dem ehemaligen Bahnareal etwas machen, auf das man stolz sein könne.

Stolz sein darf auch Zimmermeister Erwin Künstle. Er hat das Wagnis auf sich genommen, zusammen mit seiner Familie den Bahnhof zu neuem Leben zu erwecken. 2016 wurde das Gebäude erworben, das in Zukunft eine Erlebnisgastronomie mit Brauerei und Brennerei beherbergen soll. Über 200 Sitzplätze im Gastraum und 300 in den zwei Biergärten sollen das örtliche Angebot bereichern. Betreiber ist die Hausbrauerei Barfüßer mit dem Sitz in Ulm, die bereits an mehreren, allerdings deutlich größeren Orten, solche Betriebe mit großem Erfolg installiert hat. Bei Biertrinkern genießen diese Kultstatus und das soll auch in Pfullendorf so werden. Dafür wird aber viel Platz und die nötige Infrastruktur benötigt. Und die wird derzeit nach den Plänen des Ingenieurbüros von Jens Künstle fertiggestellt. 600 Quadratmeter hat der Neubau mit seinen Funktionsräumen, der sich harmonisch an das historische Bahnhofsgebäude anschließt.

Erwin Künstle hatte von 100 000 Gästen pro Jahre gesprochen, die man erwartet. „Das hört sich viel an, ist aber gar nicht so“, machte Barfüßer-Chef Eberhard Riedmüller im Gespräch mit dem SÜDKURIER deutlich. Bei 365 Tagen seien das nur 273 Gäste am Tag. Und das sei bei der Größe und dem Angebot auch in Pfullendorf locker zu schaffen. Riedmüller lässt auf dem ehemaligen ZG-Gelände ein Hotel mit 60 Zimmer für seine Hotelkette Riku erstellen. Auf einschlägigen Bewertungsportalen im Internet werden Riku-Hotels durchweg mit „sehr gut“ und „fabelhaft“ bewertet. Es handelt sich um Übernachtungsmöglichkeiten mit Frühstück. Architekt Olaf Neusch erläuterte den Neubau, für den man den ehemaligen Keller des ZG-Gebäudes verfüllt und mit einer Betondecke abgeschlossen hat. Auf drei Stockwerken sollen bis Jahresende moderne Hotelzimmer entstehen, von denen fünf behindertengerecht und eines für Rollstuhlfahrer ausgerüstet sein werden. Zur Franz-Xaver-Heilig-Straße werden Schallschutzfenster eingebaut. Bürgermeister Thomas Kugler ist überzeugt, dass man „zur richtigen Zeit die richtigen Leute“ gefunden habe. Und so werde sich das Stadtbild weiterhin positiv verändern.

Stadtbaumeister Jörg-Peter Steffen erklärt die Entwicklung des Bahnareals: