Pfullendorf Pfullendorf: Umleitungen wegen Umgehungsstraße

Die Landesstraße zwischen Pfullendorf und Denkingen ist ab kommenden Montag, 4. Juni, bis voraussichtlich Mitte August gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten für die Umgehungsstraße.

Ein Jahrzehnt haben die Pfullendorfer seit Eröffnung des ersten Bauabschnitts der Umgehungsstraße auf die Fortsetzung des Projekts gewartet. Verkehrsminister Winfried Herrmann gab vor zwei Wochen offiziell den Startschuss für den zweiten und 6,8 Millionen Euro teuren zweiten Bauabschnitt, der vom Land finanziert wird. Ab kommenden Montag, 4. Juni, wird deshalb die Landesstraße zwischen Denkingen und Pfullendorf bis Mitte August gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die Landesstraßen 268 (Wattenreute), L 200 und L 201. Von Überlingen kommende Autos und Lastwagen werden an der Kreuzung bei Straß über Kleinstadelhofen und Wattenreute nach Pfullendorf gelotst. „Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Hesselbühl ist von der L 268 aus Richtung Pfullendorf während der gesamten Maßnahme möglich“, erklärt das Regierungspräsidium Tübingen.

Parallel zu den Straßenarbeiten wird im Bereich der Gemeindeverbindungsstraße zwischen dem Wohngebiet Roßlauf und der Spitalmühle eine Gashochdruckleitung neu verlegt. Diese Maßnahme ist notwendig, weil die neue Trasse diese Straße überqueren wird, und zwar über eine neue Brücke. Während der Verlegung wird dieser Abschnitt gleichfalls ab Montag bis voraussichtlich Ende August voll gesperrt. Die Umleitung für Autos erfolgt über die Landesstraße 194 und die Kreisstraße 8272. Aus Sicherheitsgründen wird auch der Fußgänger- und Radverkehr umgeleitet.

Ausgebaut wird seit Anfang der Woche schon die Kreisstraße 8233, und zwar auf eine Fahrbahnbreite von 6,50 Meter. Die Sperrung der Zufahrt nach Sylvenstal von Wattenreute und der Landesstraße dauert voraussichtlich bis November. Ab kommenden Montag bis Mitte August ist die Zufahrt in die Ortschaft nur aus Richtung Denkingen möglich. Nach Beendigung der Gesamtmaßnahme wird die Strecke zur Landesstraße 268 (L 268) neu umgestuft und an ihrer Einmündung in die Landesstraße 201 entsteht ein Kreisverkehr. Zudem wird die Gemeindeverbindungsstraße nach Brunnhausen gesperrt. Zudem soll noch in diesem Jahr mit dem Bau der Unterführung der Gemeindeverbindungstraße „Zur Spitalmühle“ sowie einer notwendigen Dammvorschüttung zur Bodenkonsolidierung im Streckenbereich auf Höhe der Bahnlinie Pfullendorf – Altshausen begonnen werden. Der überwiegende Teil der Straßenbauarbeiten und die die Herstellung von drei Bauwerken ist dann für das Frühjahr 2019 geplant.

"Nach den Berechnungen wird es nach der Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes eine Entlastung des innerstädtischen Verkehrs von rund 5500 Kraftfahrzeugen geben", erklärte Bürgermeister Thomas Kugler, der beim Spatenstich mit Minister Hermann schon den dritten Bauabschnitt wieder ins Gespräch brachte. Es gehe darum, dass diese Maßnahme in den nächsten Landesverkehrswegeplan des Landes berücksichtigt werde, erläuterte der Rathauschef gestern auf Anfrage des SÜDKURIER. Das derzeitige Planwerk, in das der zweite Abschnitt von der damaligen Landesregierung frühzeitig aufgenommen worden war, gilt noch bis zum Jahr 2023. Der neue Landesverkehrswegeplan beinhaltet die Projekt bis zum Jahr 2033, wobei im gültigen Flächennutzungsplan der dritte Bauabschnitt für die Umgebung quasi als "Erinnerungsposten" schon enthalten ist. Die Planung für dieses Vorhaben erfolgt nach Angaben von Kugler mit dem Landkreis, da diese Maßnahme auch die geplanten Ortsumfahrungen von Aach-Linz und Herdwangen beinhaltet, wodurch man dann über eine leistungsfähige Straße in Richtung Bodensee verfügen würde.