Pfullendorf Patrick Lindner verzaubert Publikum in Pfullendorfer Stadthalle

SÜDKURIER-Leser konnten den Schlagerstar vor seinem Auftritt hautnah erleben. Und auf offener Bühne gab es einen Heiratsantrag.

Wohl kaum jemand kennt Friedrich Günther Raab. Doch der kann im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bühnenleben feiern und ist im deutschsprachigen Raum unter dem Künstlernamen Patrick Lindner eine feste Nummer im Showgeschäft. Im September wird er 58 Jahre alt und wer den Entertainer am Samstagabend in der Stadthalle in Pfullendorf erlebte, der merkte schnell, dass der Charmebolzen mit nahezu jugendlicher Frische sein Publikum immer noch begeistern kann. Bevor er sich der volkstümlichen Musik verschrieb und 1989 mit dem Lied "Die kloane Tür zum Paradies" den zweiten Platz beim Grand Prix der Volksmusik belegte, arbeitete er als Koch. Mit dem Wechsel zum Schlager, einem Album mit Swing-Melodien in englicher Sprache und der Teilnahme bei "Let's Dance" hat der Münchner seine Vielseitigkeit noch erhöht und das konnte man bei "Gefühle der Heimat ... die schönsten Lieder" in Pfullendorf deutlich spüren und sehen. Mochte es draußen auch saukalt sein, in der Halle wurde es den rund 300 Besuchern schnell warm ums Herz mit Melodien wie "Das kannst Du" oder "Du bist eine Achterbahn". Lindner sang aber nicht nur selbst, er hatte Gäste mitgebracht, die es stimmlich wirklich in sich hatten.

Die drei Tenöre, Bass und Bariton von "Stimme der Berge" können wirklich singen. Und wie! Seit vier Jahren sind die ehemaligen Mitglieder der Regensburger Domspatzen auf den Bühnen unterwegs und täglich sogar im Deutschen Musikfernsehen zu erleben. Mit dem uralten Hit von Adam & Eve "Wenn die Sonne erwacht in den Bergen", stimmten sie die Musikfans auf Melodien ein, die zwar nicht neu, aber irgendwo bestimmt in jedem musikalischen Gedächtnis gespeichert sind. Klar ist: Wenn man schon die Berge im Namen hat, dann müssen auch Berglieder ins Programm. Mit "La Montanara", "La Pastorella" und dem unverwüstlichen "Kufsteinlied" wurde diese Forderung bestens erfüllt. Erfüllt hat sich auch ein Wunsch des 24-jährigen Straßenbauers Dominik Schnabel aus Oettingen. Er hatte mit Tanja Mairose aus Muhr die weite Anfahrt nach Pfullendorf aus zwei Gründen auf sich genommen. Sie ist ein großer Fan der "Stimmen der Berge" und er wollte seiner Tanja auf offener Bühne einen Heiratsantrag machen. Mit Unterstützung von Tenor Benjamin Grund und dem Publikum gelang das auch. Patrick Lindner wünschte dem Paar eine ganz lange Liebe. Sein neuester Hit "Baby Voulez Vous" passte da bestens.

Sängerin Rina, die für die erkrankte Kollegin Liane eingesprungen war, dürfte in Pfullendorf in guter Erinnerung bleiben. Ihre Cover-Versionen von Helene-Fischer-Hits kamen bestens an. Und sie hatte einen Titel im Gepäck, den man nur noch selten hört: "Merci Cherie" von Udo Jürgens, mit dem dieser 1966 den Eurovision Song Contest in Luxemburg gewonnen hat. Rina suchte die Nähe zum Publikum, gab Menschen mit Behinderung, die mit ihren Rollstühlen ganz vorne saßen die Hand und glänzte mit ihrer Stimme. Mit ihrem hautengen und bodenlangen Kleid unterschied sie sich zwar modisch von den singenden Herren in ihren Anzügen, nicht aber in der Qualität ihres Auftritts.

Wobei klar ist, dass sowohl Lindner als auch seine Kollegen auf publikumswirksame Lieder setzten. Da durften natürlich einige Titel von Heino nicht fehlen. Denn die kann jeder mitsingen. Was in der Stadthalle dann auch unzweifelhaft bewiesen wurde. Mitklatschen, die Hände in der Luft wiegen, Spaß haben und immerhin nahezu drei wirklich abwechslungsreiche Stunden bei angenehmer Lautstärke zu erleben, das war am Samstagabend möglich. So eine Veranstaltung sei durchaus auch mal eine Alternative zum Krimiallerlei im Fernsehen, hatte Lindner beim "Meet & Greet" mit den SÜDKURIER-Lesern festgestellt. Da liegt der Mann vermutlich gar nicht so falsch.

Ein Gläschen Prosecco mit Patrick Lindner

Schon vor der vereinbarten Zeit warteten Christa Lang und Walter Stekeler aus Thalheim, Edeltraud und Siegfried Mayer aus Schwäblishausen sowie Ilona Burggraf und Paula Veit aus Pfullendorf im Foyer der Pfullendorfer Stadthalle. Sie hatten nicht nur Karten für die Patrick-Lindner-Show gewonnen, sie durften auch vor Beginn hinter der Bühne mit dem Schlagerstar, den "Stimmen der Berge" und Sängerin Rina ein Gläschen Prosecco trinken und die Künstler hautnah erleben. Edeltraud Mayer war etwas aufgeregt. "Ich bin ein großer Fan von Patrick Lindner", gestand sie. Christa Lang liebt volkstümliche Musik und Schlager und hatte erst durch den SÜDKURIER erfahren, dass sie gewonnen hat. "Das war eine echte Überraschung", schmunzelte sie. Denn ihr Walter ("Ich mag eigentlich lieber Countrymusik") hatte ihr nichts davon erzählt, dass er beim Gewinnspiel teilgenommen hatte.

Als es dann hinter die Bühne ging, war die Anspannung zu spüren. Doch da standen nur Bistrotische, Gläser und Flaschen. Kein Patrick Lindner war zu sehen. "Er kommt gleich", lautete die Entwarnung. In einem der Umkleideräume sangen sich die "Stimmen der Berge" ein, ehe sie in blauen Anzügen, weißen Hemden und mit Fliegen zu den SÜDKURIER-Lesern stießen, die von der Freundlichkeit des Quintetts sichtlich überrascht waren. "Wer macht den Mundschenk?" fragte Lindner, der mittlerweile alle begrüßt hatte. Keiner da? "Dann machen wir das selbst." Sprach's und übte sich als Kellner. Edeltraud Mayer hatte ein hübsch verpacktes Geschenk in der Tasche. "Das ist für alle", sagte sie und überreichte es Lindner.

Sehr schnell kam man miteinander ins Gespräch und war sich einig, dass Volksmusik- und Schlagersendungen in den öffentlich-rechtlichen Sendern kaum noch eine Rolle spielen. "Die sagen, das sei zu teuer", kritisierte Lindner. Die Sender bräuchten viel Geld für Sportübertragungen. Doch die "Stimmen der Berge" konnten eine Alternative präsentieren. "Wir sind jeden Tag um 10.20 Uhr im Deutschen Musikfernsehen", stellte Tenor Benjamin Grund fest. Und da würden sogar die Liedtexte eingeblendet, sodass jeder mitsingen könne. Mittlerweile war auch Sängerin Rina Späth aus Achern zur Gruppe gestoßen. Sie musste Schlagersängerinen Liane ersetzen, die seit zwei Wochen krank im Bett liegt. Rina hat noch keine eigenen Titel und beschränkt sich auf Cover-Versionen. "Helene Fischer finde ich einfach super und deshalb habe ich auch viele Titel von ihr in meinem Programm", erklärte sie. Und auch, dass sie mit Musik aufgewachsen ist: Ihr Vater hatte einen Schallplattenladen.