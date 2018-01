Pfullendorf Öffentlicher Parkplatz vor dem neuen Kolpinghaus wird saniert

Die Fläche vor dem neuen Kolpinghaus, das im Oktober eingeweiht werden soll, wird grundlegend erneuert.

Ausführlich schilderte Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend die Parkplatzsituation beim Kolpinghaus und die Notwendigkeit, die Fläche dringend zu sanieren. Derzeit wird eifrig am Kolpingneubau gewerkelt, der im Oktober offiziell eingeweiht werden soll. Die Bauherrin, also die katholische Kirche, fragte deshalb bei der Stadt an, ob es nicht sinnvoll sei, auch den öffentlichen Parkplatz vor dem Gebäude zu erneuern. "Der Bedarf ist eindeutig da", schilderte Peter, dass bei den Voruntersuchungen zutage kam, dass beispielsweise der Asphalt quasi auf dem losen Erdboden liegt. Ein Geologe musste bei der Beurteilung der Stadtmauer hinzugezogen werden, die den Parkplatz bekanntlich an einer Seite begrenzt. Auch dieses Mauerwerk verfügt über keinerlei festen Untergrund, und die Steine wurden im Prinzip einfach aufeinandergeschichtet.

Auf die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, auch den gegenüberliegenden kleineren öffentlichen Parkplatz zu sanieren, bekannte Bürgermeister Thomas Kugler, dass die Verwaltung sich nicht getraut habe, dem Gemeinderat noch eine außerplanmäßige Ausgabe zu präsentieren. Immerhin kostet die Sanierung der Kolpingfläche, wo nun ein zusätzlicher Behindertenparkplatz entsteht, rund 84 000 Euro, wobei sich die katholische Kirche mit einem Pauschalbetrag von 25 000 Euro beteiligt. Der Auftrag wurde, wie von Stadtbaumeister Peter empfohlen, an die Firma Ibele aus Wilhelmsdorf vergeben, die derzeit die Außengestaltung der Grundschule am Härle erledigt. "Wir sind mit der Zusammenarbeit absolut zufrieden", erklärte Peter.

Einstimmig billigte der Gemeinderat das Vorhaben und die außerplanmäßige Ausgabe, wobei auch der Gehweg neu angelegt wird. Mit einer Maßnahme hat man bereits eine Verschönerung des Ensembles erreicht, wie Rathauschef Kugler ergänzte. Die bisher auf dem Kolping-Areal befindlichen Glascontainer wurden auf die andere Straßenseite umgesetzt. Die neuen Parkbuchten sind übrigens etwas kleiner als im sanierten Parkhaus in der Stadtmitte, liegen aber mit einer Breite von 2,60 Metern immerhin zehn Zentimeter über dem Richtwert.