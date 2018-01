Pfullendorf Neustart für den Aach-Linzer "Löwen"

Die Traditionsgaststätte "Löwen" in Aach-Linz soll wiedereröffnet werden. Koch Cyriel Bekkers will den alten Namen beibehalten. Zunächst stehen aber Sanierungsarbeiten an.

Pfullendorf – Ein Wunsch vieler Aach-Linzer könnte Realität werden: Die Wiedereröffnung der Gaststätte "Löwen". Der erste Schritt dazu ist getan. Bereits am 6. Dezember wurde der notarielle Kaufabschluss für das Gebäude und einen Teil des Geländes unterzeichnet. Cyriel Bekkers ist der neue Inhaber. Der 44-jährige gelernte Koch absolvierte seine Ausbildung im Pfullendorfer Flair-Hotel "Adler" bereits von 1997 bis 2000.

In 20 Jahren sammelte Cyriel Bekkers in 18 Küchen in fünf Ländern eine Menge Erfahrung. Nun hat er sich in Rengetsweiler niedergelassen. Dazu möchte er das frühere Gasthaus "Löwen" unter dem alten Namen neu beleben. „Der Namen 'Löwen' ist ja überall noch bestens bekannt“, sagt der Koch. Allerdings stehen bis dahin noch etliche Renovierungs- und Umbaumaßnahmen an. Die sanitären Anlagen müssen saniert werden, einige Wände neu gezogen oder eingerissen werden. So kann ein Raum für geschlossene Feiern sowie eine Lounge-Ecke eingerichtet werden. „Die Küche ist im Großen und Ganzen in Ordnung", sagt Bekkers.

Im Prinzip ist wieder eine Speisegaststätte geplant. Der gebürtige Holländer will dabei die in Holland beliebten Pfannkuchen sowie eine Vielzahl von Salaten auf die Speisekarte setzen. Eine weitere Idee ist ein offener großer Grill, um Grillspezialitäten anbieten zu können. Es soll einen Wintergarten sowie eine Außenterrasse geben. „Mit den ersten Arbeiten ist in circa zwei Monaten zu rechnen, eine Fertigstellung in diesem Jahr ist eher unwahrscheinlich“, schätzt der neue Inhaber.

Doch schon ab dieser Woche wird es auf dem Löwen-Areal ein kulinarisches Angebot geben. Dazu hat Cyriel Bekkers bereits einen Imbisswagen vor dem Gebäude aufgestellt. Dieser stammt aus seinem eigenen Inventar, da der Unternehmer nebenher im Catering-Bereich tätig ist. So soll vorerst an drei bis vier Tagen ab der Mittagszeit ein Imbiss angeboten werden. Pommes frites aus frischen Kartoffeln nebst Currywurst und Kaffee wird für die vielen Durchreisenden im Angebot sein. Der 38-jährige Witiko Mayer, selbst gelernter Koch, wird den Stand leiten.

Baufirma hat Pläne

Seit Monaten steht vor dem "Löwen" ein Plakat, mit dem die Firma Allweier auf ein Bauprojekt aufmerksam macht. Geplant ist zwischen Löwen-Areal und Autohaus Haidlauf der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten auf drei Stockwerken. Baubeginn soll im März sein, die Fertigstellung erwartet Kurt Allweier im Januar oder Februar 2019. „Bereits jetzt stehen drei Wohneinheiten kurz vor Vertragsabschluss, und ich bin optimistisch, dass bis zur Fertigstellung alle Wohnungen verkauft sein werden.“ Dabei sprechen die barrierefreien Wohneinheiten mit vier bis fünf- Zimmern sowohl ältere Menschen als auch Familien an. Gefragt, warum gerade in Aach-Linz ein solches Bauvorhaben umgesetzt wird, erklärt Allweier: „Es gibt in Aach-Linz keinen vergleichbaren Wohnungsbau, und gerade ältere Leute aus dem Ort sind oftmals froh, im Heimatort einen Altersruhesitz zu finden.“

Ein weiteres Projekt steht auf dem Löwen-Areal an: Obst- und Gemüsehändler Streicher zieht Ende des Jahres mit seinem Verkaufsstand in ein neues Ladengeschäft um. Dazu hat Robert Streicher die ehemalige Stallscheune neben dem früheren Gasthaus erworben und baut sie um. Im Angebot sollen nicht nur Lebensmittel, sondern auch Produkte des täglichen Bedarfs sein.

Projekte Löwen-Areal