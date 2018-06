Herdwangen-Schönach Neues Regelwerk für Sicherheit und Ordnung

Der Gemeinderat beschließt eine neue Polizeiverordnung. Geregelt wird darin auch, wo plakatiert werden darf.

Die Polizeiverordnung der Gemeinde, die Sicherheit und Ordnung regelt, musste in Herdwangen-Schönach nach 20 Jahren neu beschlossen werden. Der vollständige Titel lautet "Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutze der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern".

Das neue Regelwerk orientiert sich an der bisherigen Verordnung und an der Musterordnung des Gemeindetags. Das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen wird darin ebenso untersagt wie das öffentliche Konsumieren von Betäubungsmitteln. Gegenüber 1998 hat es zwei Änderungen gegeben, informierte Cornelia Fischer, in deren Tätigkeitsbereich die Ortspolizeibehörde fällt. Gestrichen wurde der Paragraf, in dem es um Belästigung durch Bienenhaltung geht. "Das haben wir in den zurückliegenden 20 Jahren nie gebraucht", so Fischer. Wenn es um "tierische" Ordnungswidrigkeiten gehe, dann seien es nicht angeleinte Hunde, die für Probleme sorgen.

Neu aufgenommen wurde der Passus über die Belästigung der Allgemeinheit, beispielsweise durch das Nächtigen auf öffentlichen Straßen, Gehwegen, Grün- und Erholungsanlagen oder das Verrichten der Notdurft ebenda. Ebenso legt die Verordnung fest, an welchen öffentlichen Plätzen für Messen, Konzerte und andere Veranstaltungen plakatiert werden darf. Es gibt insgesamt fünf Anschlagtafeln in der Gemeinde. Bei Wahlen dürfen Plakate ausnahmsweise an den Straßenlaternen angebracht werden. Auf Anfrage von Konrad Jäger erklärte Bürgermeister Ralph Gerster, dass gleichzeitig mit der Genehmigung zur Plakatierung die Aufforderung einhergeht, die Plakate auch wieder abzuhängen.

Nach einem Vorschlag von Michael Rothweiler wurde die Frage diskutiert, ob es nicht möglich sei, einen "Heckenparagraf" einzuführen, um Grundstücksbesitzer dazu zu bewegen, ihre Hecken nicht unkontrolliert über den Gehweg wuchern zu lassen. Fischer erwiderte, dieses Problem sei auch ohne Verordnung und Bußgeld beherrschbar. "Ich schreibe den Betroffenen einen Brief und die Rüge wird normalerweise auch befolgt. Ansonsten wäre der nächste Schritt, dass die Gemeinde die Hecke auf Kosten des Heckenbesitzers entfernen lässt", erklärte sie.

Polizeiverordnung

Nach 20 Jahren verliert die Polizeiverordnung der Gemeinde aus dem Jahr 1998 ihre Gültigkeit. Entsprechend der Mustersatzung des Gemeindetags wurde Paragraf 11 "Belästigung der Allgemeinheit" in die neue Verordnung aufgenommen. Die Plakatierung ist ein wesentlicher Punkt. (kaj)