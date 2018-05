Pfullendorf Neuer Komfort für Soldaten-Unterkünften in Pfullendorfer Kaserne

Rund neun Millionen Euro wurden in zwei Neubauten in der Staufer-Kaserne investiert. Der Standard der 144 Einzelzimmer darin entspricht dem eines Mittelklasse-Hotels.

Zwei neue Unterkunftsgebäude wurden am Mittwoch in der Staufer-Kaserne in einem kleinen feierlichen Rahmen ihrer Bestimmung übergeben. 9,3 Millionen Euro kosteten die beiden Neubauten. In den beiden dreistöckigen Gebäuden finden sich insgesamt 144 Einzelzimmer – jedes Gebäude hat 72 Zimmer. Und jedes dieser Zimmer verfügt über eine eigene, innenliegende Nasszelle. Reinhold Wismüller, Leitender Regierungsdirektor des Bundesamtes für Infrastruktur, sagte, die Zimmer würden im Komfort dem eines Mittelklassehotels entsprechen. Zur Ausstattung der Zimmer gehören jeweils ein Fernseher und ein Kühlschrank. Obendrein wird es einen W-LAN-Zugang geben. Auf jedem Stock findet sich ferner eine Teeküche, die gemeinsam genutzt werden kann.

Alle Redner des Festakts erklärten, dass mit diesen modernen Unterkünften auch ein Beitrag dazu geleistet werden soll, die Bundeswehr als Arbeitgeber noch attraktiver zu machen. Grundlage für die Planungen der beiden neuen Unterkunftsgebäude war ein Ministererlass, der festlegt, dass in Neubauten nur noch Einzelzimmer mit eigener Nasszelle erlaubt sind.

Oberst Carsten Jahnel, Kommandeur des Ausbildungszentrums Spezielle Operationen, wies in seiner Rede auf die deutlichen Unterschiede zu der Zeit hin, als er seinen Dienst in der Bundeswehr begann. Damals habe es mit acht Soldaten belegte Stuben gegeben und alle hätten einen gemeinsamen Waschraum nutzen müssen, erinnerte sich Jahnel. Die beiden Neubauten bezeichnete der Kommandeur als ein Zeichen der Trendwende hin zu einer moderneren Bundeswehr. Der mit den beiden Neubauten geschaffene Standard sei „fast einzigartig“. In den vergangenen sechs Jahren habe er an drei Bundeswehr-Standorten mit Baustellen zu tun gehabt. Doch bei keiner sei der Ablauf so reibungslos gewesen, wie bei der in der Staufer-Kaserne. Die beiden neuen Unterkunftsgebäude seien in Rekordzeit gebaut worden. 16 Monate dauerten die Arbeiten – die Rohbauten waren nach 4,5 Monaten fertig. Eingangs lobte Jahnel Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler, denn er wisse, dass sich dieser der Bundeswehr zutiefst verpflichtet fühle.

Damit die beiden neuen Unterkünfte gebaut werden konnten, musste das alte Wirtschaftsgebäude abgerissen werden. Darauf wies Frank Schmid, Vizechef des Staatlichen Hochbauamtes Ulm, hin. Doch davor musste das unter Denkmalschutz stehende Kunstwerk aus dem Innenhof des Wirtschaftsgebäudes umgesetzt werden. Die rund 27 Tonnen schwere Plastik „Atompilz“, die einen solchen deutlich zeigt, musste mit einem Kran aus dem Innenhof gehoben werden. Das Kunstwerk von Gerson Fehrenbach hat nach einer kompletten Sanierung einen anderen Standort in der Staufer-Kaserne gefunden. Und Schmid hofft, „dass es zumindest akzeptiert“ wird.

Schmid hatte in seiner Rede darauf hingewiesen, dass beim Bau der beiden neuen Gebäude auch auf Nachhaltigkeit gesetzt worden sei. So sind die Außenwände klassisch aus Ziegeln, die Wärmedammelemente enthalten, gemauert. Und die Innenausstattung der Zimmer sei sehr anspruchsvoll. Die Böden der Zimmer haben Holzbeläge.