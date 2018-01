Pfullendorf Neue Wohnungen nahe der Altstadt geplant

Trotz großer Nachfrage sind in der Stadt Pfullendorf weiterhin neue Wohnungen in attraktiver Lage zur Innenstadt zu haben. So plant beispielsweise die Raiffeisenbank Aulendorf auf dem Evers-Areal nahe der historischen Stadtmauer 25 Wohnungen zu bauen. Aufgrund der aktuellen Lage sieht Bürgermeister Thomas Kugler das mögliche Thema Innenverdichtung gelassen.

Pfullendorf – Das Thema Innenverdichtung wird in nahe am Bodensee gelegenen Städten wie etwa Friedrichshafen teilweise heiß diskutiert. In der Zeppelinstadt wird versucht, auf Flächen innerhalb des Stadtgebiets möglichst viele neue Wohnungen zu schaffen. Denn dort wie in Pfullendorf gibt es eine sehr große Nachfrage. In Pfullendorf spiele eine mögliche Innenverdichtung keine so bedeutende Rolle, wie Bürgermeister Thomas Kugler auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilt.

In den vergangenen Jahren seien viele Baulücken in der Kernstadt mit Neubauten geschlossen worden, so Kugler. In der Kernstadt gebe es wohl noch ein Dutzend freie Bauplätze für Ein- bis Zwei-Familien-Häuser und nur noch einige wenige Flächen für Geschosswohnungsbau. Und "auf dem ehemaligen Evers-Areal an der Kolpingstraße wird die Brachfläche mit neuen Wohnungen reaktiviert". Auf diesem ehemaligen Areal der Schreinerei Evers will die Raiffeisenbank Aulendorf drei Gebäude mit insgesamt 25 Wohneinheiten bauen. Ein entsprechender Bauantrag wurde von den Mitgliedern des Technischen Ausschusses im November vergangenen Jahres sehr wohlwollend aufgenommen. Bauamtsleiter Josef Waldschütz hatte die Pläne der Raiffeisenbank während der damaligen Sitzung vorgestellt. Die drei Gebäude werden über die bestehende Zufahrt von der Kolpingstraße aus erschlossen. In einem der drei Gebäude sind neun Wohnungen zwischen 72 und 85 Quadratmeter Fläche geplant, im nächsten soll es sechs Wohnungen zwischen 106 und 112 Quadratmeter geben und im dritten sind zehn Wohnungen mit Flächen zwischen 70 und 90 Quadratmeter vorgesehen. Mit der Vermarktung dürfte die Aulendorfer Genossenschaftsbank kaum Probleme haben, denn es gibt eine anhaltend hohe Nachfrage.

"Wohnbauflächen sind begehrt wie noch nie", schildert Bürgermeister Kugler. Mit der Denkmalbehörde ist das Bauprojekt auf dem ehemaligen Evers-Areal abgestimmt. Ein ausreichender Abstand zur historischen Stadtmauer werde eingehalten, sagte Josef Waldschütz vor dem Technischen Ausschuss.

"Ich sehe das Thema Nachverdichtung entspannt", teilte Pfullendorfs Bürgermeister auf Anfrage mit. In der Zukunft werde sicherlich noch das eine oder andere Projekt realisiert, an "das wir heute noch nicht denken, beziehungsweise von dem wir noch nicht wissen".

In der Stadt gebe es keine „Bauruinen“, die unbedingt beseitigt und durch Neubauten ersetzt werden müssten, so Kugler weiter. Dadurch dass es keine nennenswerten Brachflächen und keine Bauruinen oder heruntergekommenen Gebäude in der Stadt gebe, sei das Potenzial für eine mögliche Nachverdichtung überschaubar. Die Stadt reagiert auf die große Nachfrage nach Bauplätzen, in dem sie weitere Flächen dafür im Bereich Oberer Bussen im Osten der Kernstadt ausweist. Wenn alles glatt läuft, könnten hier ab 2019/20 rund 30 Bauplätze angeboten werden.