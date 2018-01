Pfullendorf Narren erwarten für VSAN-Hauptversammlung über 600 Gäste

Seit Monaten bereiten sich die Pfullendorfer Stegstrecker auf die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte vor. Das Großereignis am zweiten Januarwochenende ist auch eine Übung für das große Landschaftstreffen 2020.

Wer nicht gerade Mitglied der Narrenzunft Stegstrecker in Pfullendorf ist, wird von der Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) am zweiten Januarwochenende in der Stadthalle wenig mitbekommen. Die närrischen Bändel sollen schon früher in den Straßen hängen als sonst und nachmittags werden sicher einige Narren durch die Stadt laufen, doch die Hauptversammlung selbst dient der Besprechung unter VSAN-Mitgliedern. Für die Stegstrecker ist die Veranstaltung allerdings eine der größten Herausforderungen der vergangenen Jahre, die ihren Schatten lange vorauswirft: Zunftmeister Andreas Narr und ein 30-köpfiges Organisationsteam arbeiten bereits seit Monaten darauf hin.

"Es werden viele Menschen werden, das ist sicher", sagt Narr. 68 Narrenzünfte gehören der Vereinigung an und jede Zunft bringe einige Vertreter mit, bisher seien 605 Anmeldungen eingegangen. Zum Bunten Abend rechnet Narr mit 738 Gästen in der Stadthalle. "Mehr Sitzplätze bietet die Halle nicht, wir kommen damit an die Leistungsgrenze." Auch die Handballertribüne und das Foyer würden genutzt, so voll sei die Stadthalle sonst vermutlich selten. Karten für den hiesigen Vorverkauf seien daher nicht möglich. "Allein mit den Gästen haben wir schon mehr Anmeldungen, als wir annehmen können", sagt er bedauernd. Beim Bunten Abend wollen die Stegstrecker eine Art Best-of bisheriger Auftritte zeigen und sie passend zu VSAN-Themen abwandeln, wie Narr erklärt. "Da kommen Narren, die schon viel gesehen haben", dadurch seien die Anforderungen womöglich noch ein wenig höher als sonst.

Seit Januar 2016 wissen die Stegstrecker, dass sie im Januar 2018 die Hauptversammlung ausrichten werden. "Man bewirbt sich dafür", erklärt Narr. Er schränkt jedoch gleich ein: Geld würden sie an diesem Wochenende nicht verdienen. "Für uns ist es jetzt eine gute Übung", sagt Narr mit Blick auf das große Landschaftstreffen Bodensee-Linzgau-Schweiz, das 2020 passend zum 800-jährigen Stadtjubiläum in Pfullendorf stattfinden soll. "Ein kleines Narrentreffen ist es schon, es fehlt nur der Umzug", sagt Narr. Die Abläufe seien ähnlich, hier wie da müssen die Veranstaltung selbst, Unterkunft, Verpflegung, Dekoration und Co. organisiert werden. Die Zunft hat darin bereits Erfahrung: Im Jahr 2000 sowie 1966 und vor dem Zweiten Weltkrieg hätten die Stegstrecker eine solche Versammlung schon einmal organisiert.

Ein erster Schritt: Die Reservierung der Stadthalle. Eigentlich sollte dort laut Narr am Samstag, 13. Januar, der Neujahrsempfang stattfinden, der nun auf den Sonntag, 7. Januar, verschoben wurde. Auch mit anderen Vereinen musste gesprochen werden, damit dort beispielsweise keine Handballspiele geplant sind. "Wir sind sehr froh, dass die Stadt uns dabei so gut unterstützt", sagt Narr. Für die große Zahl der Gäste brauche man etwa mehr Tische als sonst, für die Zunftmeisterversammlung am Samstagmorgen dürfen die Narren die Mensa des Gymnasiums nutzen. Geplant ist nämlich nicht nur die Hauptversammlung am Samstagnachmittag: Freitagabends kommen VSAN-Präsidium, kultureller Beirat und Ehrenpräsidium nachmittags zusammen. Der Samstag beginnt mit der Zunftmeisterversammlung, während der Hauptversammlung gibt es zudem ein Partnerprogramm für mitreisende Gäste und abends den Bunten Abend. Sonntags sind ein Zunftmeisterempfang und närrisches Frühschoppen geplant.

400 Übernachtungen organisieren

Die heiße Phase der Organisation habe in diesem Jahr nach der Fasnacht begonnen. Narr erinnert sich an das Palmsonntag-Wochenende, an dem sie zu einer Art Klausurtagung zusammen kamen. Dort haben sie Arbeitsgruppen gebildet für Aspekte wie Reisen, Gastro, Programm und Finanzen. Die Arbeitsgruppe Reisen kümmert sich etwa um die rund 400 Übernachtungen in umliegenden Hotels und organisiert einen Bustransfer. Teils greife man auch auf Erfahrungen anderer zurück: Ihnen habe beispielsweise ein Bezahlsystem mit Werkarten gut gefallen, bei dem die Bedienung entsprechend der Bestellung abknipst, und das werde nun übernommen.

"Man muss es jetzt halt noch machen", sagt Narr und betont, wie toll das Team dafür an einem Strang ziehe. Damit meint er nicht nur das etwa 30-köpfige Organisationsteam, sondern alle Mitglieder in den einzelnen Gruppen. Denen habe man bei den Gruppenhauptversammlungen nach dem 11. November noch einmal erklärt, was auf sie zukommt – manche kennen das noch vom Jahr 2000, für andere ist es neu. Bei so viel Arbeit komme jeder in der Zunft einmal dran, das zweite Januarwochenende fordere alle hiesigen Narren – vom Tische- und Stühlerücken bis zum abschließenden Fegen der Halle. Die eigentliche Fasnacht soll aber nicht unter dem anstrengenden Wochenende leiden. Doch die Stegstrecker wissen schon jetzt, dass sie nur kurz Aufatmen werden. Denn nach der kurzen Fasnacht geht es direkt weiter: "Dann werden wir uns sicher um das Landschaftstreffen kümmern."

VSAN

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) wurde am 16. November 1924 in Villingen gegründet und ist eine der ältesten Narrenvereinigungen Deutschlands. 68 Narrenzünfte gehören dem Verband laut eigenen Angaben an, sie sind in den Regierungsbezirken Freiburg, Tübingen, Schwaben sowie in fünf schweizerischen Kantonen beheimatet. Im Jahr 1964 wurden die Zünfte in Landschaften eingeteilt, Pfullendorf gehört zur Landschaft Bodensee-Linzgau-Schweiz. Sitz der VSAN ist in Bad Dürrheim.