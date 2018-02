Wald Närrisches Umzugsvergnügen in Wald

Närrisches Umzugsvergnügen in Wald

1500 Hästräger aus 46 Gruppen ziehen beim Walder Umzug gut gelaunt durch den Ort.

Die rund 1500 Hästräger freuten sich beim Walder Umzug über trockenes Wetter und milde Temperaturen. Veranstalter sind die Gemeinde, der Narrenverein Waldgoischter Wald und der Turn- und Sportverein Wald. Pünktlich um 10 Uhr startete das bunte Umzugstreiben an der Zehn-Dörfer-Halle mit 46 Umzugsgruppen.

Die Dreschpflegler aus Roth waren mit dem U-Boot unterwegs. Die Zaunhölze-Zunft Krauchenwies pflegt die alte Tradition des Bräutelns und nahm so manche junge Frau, wie Jessica Sewerin aus Herdwangen, hinauf auf d'Stang. Aus dem schweizerischen Wald waren die Ramazotti-Hexen angereist. Erstmals waren die Nellenburger Waldhexen zu Stocken beim Umzug mit dabei. Rosi Schwichtenberg von den Wäsenstechern und ihr "Schutz-Engel" Werner Müller moderierten das Umzugsgeschehen. Kaum vom Streckgericht entlassen, ließ Siegbert Krall von den Otterswanger Kehlbachratten in Wald bereits wieder übermütig mit seinem Rattenmobil Konfetti und Wasser in die Zuschauer regnen.

Laut knallten die Karbatschen der Schnellergilde Mottschieß. Die vielen Guggenmusiken, Musikgruppen und Fanfarenzüge sorgten für zünftige Musik. Knapp eine Stunde dauerte der Umzug, bis er wieder zur Zehn-Dörfer-Halle zurückkehrte, wo die Zimmergilde der Durbestecher Sauldorf den Narrenbaum stellte. In der Zehn-Dörfer-Halle spielten anschließend die Guggenmusiken und Musikgruppen.