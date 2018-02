Pfullendorf Närrische Zeitreisen begeistern Gäste

123 Akteure gestalten bunten Zunftball der Stegstrecker in der Pfullendorfer Stadthalle und die Stegstrecker-Gruppen überzeugen das Publikum mit tollen Ideen und Tänzen.

Es ist kurz vor Mitternacht, als die Gäste am Fasnetssamstig in der Stadthalle zur Landung ansetzen nach einer durchgeknallten Zeitreise mit 123 blendend aufgelegten Akteuren der Stegstrecker. In die Zukunft sind sie gereist mit Hexenmobilen und Schneller-Kuckucksuhren. Der närrische Trip führte in die Vergangenheit, etwa als die Hänsele ihre Petticoats in der „Grünen Burg“ rauschen ließen, die früher Tanzlokal war, oder als die Nidler zu Ragtime-Klängen als Charlie Chaplins auf der Bühne tanzten. „Oldies but Goldies“ – das Motto bescherte einen Zunftball voller Lachen, Schauen, Staunen und mit einer Prise Wehmut, als Wirt Paul Woerz dem Publikum vor der Kulisse des bald geschlossenen Gasthauses „Deutschen Kaisers“ zurief: „Heute ist nicht alle Tage; ich komm wieder, keine Frage!“, während der Saal „Wer hat an der Uhr gedreht?“ mitsang.

„Mit Kopfweh, Husten und auch Fieber, da lässt du das Reimen lieber“, offenbarte Narrenbolizei Walter Roßknecht. Der geschliffenen Moderation des Conférenciers merkte man aber kaum an, dass ihm die „Herrengrippe“ im Griff hatte. Zunftmeister mit Haartolle: Andreas Narr glänzte als Elvis Presley. „Das wird heut’ ein Riesending, drum begrüß ich Euch als King!“, rief er.

Und mit einem Knall ging es los, als „Thede und sein Bürgermeister“ (herrlich komisches Duo: Jan Gürtler und Julian Pinkus) mit Lichtblitzen und Seifenblasen im Hexenmobil durch ganz viele Kreisverkehre in die Zukunft reisten – und schnell wieder zurück angesichts eines Künstlers als Bürgermeister und eines gestrengen Musikdirektors, der den Überlinger Narrenmarsch in Pfullendorf spielen ließ.

An ihrer Kuckucksuhr (schönstes Bühnenbild des Abends) drehten die Schneller, um in eine Zukunft zu gelangen, in der sich im „Deutschen Kaiser“ der Bürgermeister per Säge den Afro Bob stutzen ließ – die Chemie stimmte zwischen den Darstellern Karl Michelberger und Christian Gonschorek als gnadenlose Friseurin. Paul Woerz spielte sympathisch-offen sich selbst als Kaiser-Wirt. 20 Jahre Schalweiber, das schrie nicht nur nach Geschenken, die auch verteilt wurden, sondern nach einem „Best Off“ der Mädels, die jeden Ball mit ausgefeilten Choreografien bereichern. Ob als Badenixen, Pippi Langstrumpfs, Hippies, Dirndl- oder Cowgirls – die Gruppe um Nadine Hiestand zeigte ihre genialsten Nummern. Schon 90 Jahre haben die Hänsele auf dem Buckel und passend dazu erklommen die „Drei von der Parkbank“ mit Rollator und Lockenwickeln die Bühne. Ämotschies fanden die Läster-Omas Stefanie Schwichtenberg, Jessica Vollmer und Jasmin Großmann einfach nur bek(n)ackt; auf Goggele wurde das Gebiss gesucht. Das Publikum lachte Tränen. Am Ende gab es noch einen fetzigen Rock ’n’ Roll in der „Grünen Burg“.

Von beschaulichem Ragtime bis hin zum wilden „We will rock you“ spannten die Nidler ihren tänzerischen Bogen. Da saßen die Melonen auf dem Kopf ebenso perfekt wie die Schritte auf der Bühne – ein prachtvolles Bild, das perfekt in das Motto des Abends passte.

Die Stadtmusik und die Longlines sorgten für tolle Live-Musik. Noch bis in den Fasnetssunntig hinein wurde das Tanzbein geschwungen.

