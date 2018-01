Pfullendorf Nachfolgenutzung für Traditionsgaststätte "Deutscher Kaiser"

In den Räumen der Gaststätte "Deutscher Kaiser" in Pfullendorf eröffnet Friseurmeistern Anja Brucker in der ersten Septemberwoche einen Friseursalon und ein Cafe'.

Im vergangenen Sommer schockte das Wirtsehepaar Sonja und Paul Woerz die Pfullendorfer, dass sie ihr Traditionslokal „Deutscher Kaiser“ zur Jahresmitte 2018 schließen. Gestern bestätigte Anja Brucker, die in Aach-Linz seit vielen Jahren den Friseursalon Kupferschmid betreibt, auf Anfrage des SÜDKURIER dass sie in der ersten Septemberwoche die Räumlichkeiten am Markplatz übernimmt und darin ihr Friseurgeschäft und ein Cafe’ betreiben wird. Mit diesem ungewöhnlichen Konzept verhindert die Friseurmeisterin einen Leerstand an dem exponierten Standort. Beim Umzug aus Aach-Linz in das „Herz von Pfullendorf“ machen die beiden Auszubildenden und die vier Teilzeitbeschäftigten mit und Anja Brucker ist zusätzlich auf Personalsuche. „Wir haben auch schon einen Namen für unser Geschäft – Kupferschmid Stil & Genuss“, erzählt Anja Brucker. Bereits in der dritten Generation sind Frisuren und Haare im Hause Kupferschmid nicht nur Profession, sondern auch Leidenschaft. Schon Urgroßvater August, und Anja Bruckers Vater Elmar waren Friseurmeister und vor 21 Jahren übernahm dann Anja Brucker den Betrieb. Für die Unternehmerin sind Kompetenz und Fachwissen absolute Notwendigkeit für den geschäftlichen Erfolg, den sie nun an einem der markantesten Standorte in Pfullendorf fortsetzt. Noch unklar ist übrigens, was „Kaiser“ Paul Woerz nach Beendigung seiner aktiven Gastronomenzeit machen wird. Bei der Eröffnung der Fasnet am 11. November machte der beliebte Gastwirt klar, dass er nicht in den Ruhestand geht, sondern eine neue Herausforderung annimmt.