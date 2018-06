Pfullendorf Musikprob 2018: Blasmusikfestival begeistert Fans

Was für ein Musikfest und was für eine Stimmung! Das "Musikprob 2018" war ein Wochenende der Superlative, und der Seepark hat sich einmal mehr als perfektes Ambiente für eine solche Großveranstaltung erwiesen.

Nach dem Debüt vor zwei Jahren und der schlechten Witterung und dem damit nicht überragenden Besuch im vergangenen Jahr, hat Veranstalter Ewald Restle noch einmal auf seine Idee eines Blasmusikfestivals gesetzt und damit bewiesen, dass man nicht so schnell aufgeben darf. Mit einigen Neuerungen, mit einer Auswahl an Musikkapellen, die so wohl einmalig im Süden sein dürfte und mit einer perfekten Organisation ist das dreitägige Fest über die Bühne gegangen.

Genaugenommen waren es zwei Bühnen, die man aufgebaut hatte und dazu noch eine große Videowand. Auf der konnten dann auch die Besucher das Bühnengeschehen bestens miterleben, die sich ein Plätzchen von den Bühnen entfernt gesichert hatten. Diese standen diesmal in Gegenrichtung zur Stadt und das hatte zur Folge, dass diejenigen, die sich so oft vom Seepark zwangsbeschallen lassen müssen, diesmal ganz in Ruhe zu Hause auf dem Balkon sitzen konnten. Wer nicht zu Hause blieb, der konnte über 35 Bands erleben, die ins Badische gekommen waren.

Und die boten an drei Tagen ein Programm, dass man zweifellos als "erste Sahne" bezeichnen dürfte. Hier kam jeder auf seine Kosten, der Musik schätzt, die mit Blasinstrumenten erzeugt wird und nicht vom Computer. Von Polka bis Pop, von Marsch bis Mainstream, es fehlte nichts. Große und kleine Formationen, Traditionelles und Experimentelles, das war ein Überblick über die Blasmusikszene, wie man ihn sonst wohl nur selten finden dürfte.

Da sah auch Susanne Schilkle von der Musikkapelle Großschönach so. Wie viele anderen Blasmusiker aus der Region war sie in den Seepark gekommen und lobte die Vielfalt. "Die Qualität ist enorm", stellte die fest. Natürlich sei man nicht von jedem Musikstil gleich begeistert, aber man bekomme hier bestens mit, was sich in der Blasmusikszene so abspielt. Das sah auch Kacper Grzanki so. Er spielt Trompete bei der Dizzy Boys Brass Band, die aus Polen angereist war. "Ich habe noch nie ein solches großartiges Festival erlebt", gestand der Musiker. Hier könne man sich mit Kollegen austauschen, das Publikum sei wahnsinnig gut und die ganze Atmosphäre unvergleichlich.

Unvergleichlich dürfte auch so manche Darbietung gewesen sein. Erst zum zweiten Mal mit dabei war die "Dubbos Big Band". Kein Wunder, denn sie wurde im vergangen Jahr extra für das Musikprob ins Leben gerufen. Von vielen Besuchern gelobt wurden die zivilen Preise bei den Getränken. "Da zahlst du in mancher Gaststätte schon deutlich mehr", stellte Kevin Gröner aus Singen in dem Zusammenhang beispielsweise fest. Und auch an den zahlreichen Imbissständen gab es keine überzogenen Preise, wie man sie bei solchen Veranstaltungen sonst oft findet.