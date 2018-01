Pfullendorf Mit Klassik ins neue Jahr: Junge Philharmonie Lemberg begeistert Publikum

Wenige Stunden zuvor hatten sie einen gefeierten Auftritt in der Jahn-Halle in Stockach und am Abend glänzten sie bereits in der Stadthalle mit ihrem Neujahrskonzert: Die Junge Philharmonie der Ukraine begleitete die Linzgauer bereits zum fünften Mal ins neue Jahr. Die Künstler aus der ehemals habsburgischen Metropole Lemberg zogen schon mit den ersten Takten das Publikum in ihren Bann.

Die Junge Philharmonie der Ukraine verzichtet in ihrem Programm auf "schwere Klassik" und rückt stattdessen bekannte Melodien in den Vordergrund. Das kannten die Pfullendorfer Zuhörer schon aus den vergangenen Jahren. Genau diese Entscheidung aber ist es, die auch Musikfreunden den Zugang zur Klassik bietet, die sonst eher den Konzertsälen fernbleiben.

Schon die Ouvertüre aus "Die schöne Galathée", einer komisch-mythologische Operette von Franz von Suppé, war ein perfekter Einstieg in das knapp zweistündige Konzert. Die Schlusssequenz hatte wohl jeder Konzertbesucher im Gedächtnis. Mit Charme, enormer Stimme und einer faszinierenden Mimik lag es dann an der Sopranistin Anna Nosova, eine Arie aus Mozarts "Cosi fan tutte" zu Gehör zu bringen. Ins Deutsche übersetzt bedeutet der Titel "So machen es alle". In diesem Fall traf das aber nicht zu. Denn so wie Nosova machen es eben nicht alle. Die Frage, warum sie zu den besten Solisten ihres Landes zählt, beantwortet sie eindrücklich durch ihr Können. Das Publikum war begeistert. Auch in weiteren Arien aus so bekannten Opern wie Verdis "Ein Maskenball" oder der Strauß-Komposition "Die Fledermaus" bewies die Künstlerin ihre Spitzenklasse.

Spitzenklasse: Das dürfte sicher auch auf das Orchester zutreffen, das unter der unaufgeregten Stabführung von Dirigent Volodymyr Syvokhip dafür sorgte, dass der Himmel nicht nur voller Geigen hing, sondern diese auch so perfekt miteinander kommunizierten, sodass nicht nur das Zuhören eine Freude war, sondern auch das Beobachten der Bogenführungen.

Mit einer enormen Dynamik kam "Les Torèadors" aus Bizets "Carmen". Dieses Stück gehört weltweit zu den bekanntesten Kompositionen der Romantik des Franzosen. Gleich nach der Pause folgte ein besonderes Schmankerl: Der "Can Can" aus Jacques Offenbachs Operette "Orpheus in der Unterwelt", hier gespielt in der Ouvertüre, gilt als das bekannteste Musikstück des Werks, das Offenbach in ganz Europa populär machte. Warum der Begriff "Gassenhauer" hier gerne verwendet wird? Das liegt daran, dass dieser Tanz in unzähligen Zusammenhängen auch gerne separat aufgeführt wird. Sogar in Western-Filmen.

Wer kennt nicht die berühmten Melodien von Johann Strauss? Die liegen dem Orchester ganz besonders, das war deutlich zu spüren. Kein Wunder! Polkas wie "Unter Donner und Blitz" oder "Ohne Sorgen" haben Generationen von Menschen begeistert. Und das dürfte auch für die unvergessenen "Rosen aus dem Süden" gelten, die ebenfalls aus der Feder des Walzerkönigs stammt. So richtig beschwingt ging das Konzert seinem Ende zu. Dass dabei der "Radetzky Marsch" nicht fehlen durfte, das versteht sich von selbst. Mit Füßetrampeln und tosendem Applaus bedankte sich das Publikum und bekam auf den Nachhauseweg die "Tritsch Tratsch Polka" mit.

Die Konzertbühnen der Welt sind den Künstlern aus der Ukraine bestens bekannt. Doch egal, wo sie eine Konzertreise hinführt, ein Datum steht bereits jetzt schon fest: der 1. Januar 2019. Dann wird das Orchester wieder in Pfullendorf zu Gast sein. Man darf sich jetzt schon darauf freuen. Denn schöner kann man das neue Jahr nicht beginnen. Wenn 2019 das Wetter besser sein sollte, dann kommen sicher auch noch mehr Besucher – es wäre noch Platz gewesen. Doch die rund 300, die gekommen waren, werden diesen Abend nicht so schnell vergessen. Wer nicht da war, ist zu bedauern – er hat etwas verpasst.

Junge Philharmonie

Die Junge Philharmonie der Ukraine wurde 2002 im heutigen Liv, der ehemals habsburgischen Metropole Lemberg, gegründet. Das Orchester feierte in der ganzen Welt große Erfolge und wird von Volodymyr Syvokhip, dem Direktor der Nationalphilharmonie Lemberg, geleitet.