Pfullendorf Mallorca-Schlager-Stars zum fünften Mal im Seepark

Vom 27. bis 28. Juli findet im Seepark Pfullendorf zum fünften Mal die Mallorca-Schlager-Party "Seepark 6" statt bei der Stars wie Michelle, Anna-Maria Zimmermann, Snap, Oli P., Marc Terenzi, Chris Metzger, Mia Julia, Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel und Willi Herren, Tim Toupet und Schäfer Heinrich auftreten.

Zu einer absoluten Erfolgsgeschichte hat sich die "Mallorca-Schlager-Party" im Seepark entwickelt, die vom 27. bis 28. Juli schon zum fünften Mal in Pfullendorf stattfindet. Veranstalter Sascha Steiger hat wieder die Stars von der Playa de Palma verpflichtet. "Wenn man berücksichtigt, wie ich vor fünf Jahren für meine Idee und mein Projekt belächelt wurde, ist es schön zu sehen, was sich aus Seepark 6 entwickelt hat – nämlich ein bundesweit bekanntes Festival", ist Steiger stolz auf die Entwicklung, wie er im SÜDKURIER-Gespräch verdeutlicht. Im vergangenen Jahr lockten Anna-Maria Zimmermann, Lorenz Büffel oder Willi Herren rund 7000 Besucher in den Seepark. "An zwei Tagen feiern unzählige enthusiastische Fans ihre Liebe und Leidenschaft zur Playa de Palma, dem Party-Schlager und den Hits der 90er", erklärt Steiger, dass im Vorverkauf schon 1500 Tickets verkauft wurden, was eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dem umtriebigen Macher ist es gelungen, mit Schlagersängerin Michelle einen weiteren Top-Act zu verpflichten, was womöglich die Besucherzahl nochmals steigern könnte. Klar ist für Sascha Steiger, dass die Seeparklocation nicht unbegrenzt einen Massenandrang bewältigen kann. "Ich weiß, dass wir aufgrund von Logistik, Infrastruktur und Sicherheitsthemen nicht mehr sehr viel Luft nach oben haben", ergänzt der Veranstalter, dass schon bei 500 zusätzlichen Tagesbesucher unvorhergesehen Probleme auftauchen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte.

Im vergangenen Jahr gab es solchen Ärger mit dem Zeltplatz, bestätigt Steiger, dass man deshalb für 2018 ein neues Konzept ausarbeite, das allerdings noch nicht spruchreif sei. Die damaligen Vorkommnisse seien auf das Verhalten einiger weniger Camper zurückzuführen, räumt Steiger ein, dass man seitens der Veranstalter damals einige Fehler gemacht habe: "Man geht bei Planungen immer von einem selbst aus und hat dabei nicht im Blick, dass einige anders denken und handeln, was Einhalten von Regeln und Respekt vor fremden Eigentum angeht."

Ursprünglich begann die Schlager-Party im Jahr 2014 in einem Festzelt und binnen kürzester Zeit hat sich das stimmungsvolle Ereignis zu einem riesigen und einzigartigen Festival entwickelt. Heute versammeln sich Besucher jeglichen Alters in Pfullendorf, um mit den Legenden des Schlagers eine Party zu feiern. Um die Besten der Szene live zu erleben, strömen Fans aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Linzgau. Um die Zukunft ist Veranstalter Steiger nicht bange, auch wenn es mittlerweile weitere Konzept dieser Art gibt: "Wir wollen ein Festival bleiben, das den Nerv der Zeit trifft. Deshalb werden und müssen wir das Musikkonzept immer wieder etwas verändern und modifizieren."

Künstler

Das StarLineUp am Freitag, 27. Juli, besteht aus Michelle, Anna-Maria Zimmermann und Snap. Darüber hinaus werden Oli P., Marc Terenzi, Chris Metzger und Marry auftreten. Auf der großen MallorcaParty am 28. Juli sind neben Mia Julia, Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel auch Willi Herren, Tim Toupet und Schäfer Heinrich zu hören. Außerdem sorgen Die Autohändler, Melanie Müller, Sabbotage und PS Alex für beste Unterhaltung. Das Tagesticket kostet nach Angaben der Veranstalter 29,90 Euro und das Festivalticket 49,90 Euro. Der Vorverkauf läuft auch über Reservix-Vorverkaufsstellen.