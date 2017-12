Pfullendorf Märchenabend der Grundschule am Härle

Märchenabend der Grundschule am Härle

Elvira Mießner und Claudia Gabele verzauberten Kinder und Eltern in der Außenstelle Löwen der Grundschule am Härle.

Der Förderkreis Grundschule am Härle hat zur Märchenstunde eingeladen. Viele Kinder und ihre Eltern kamen in den Musiksaal der Außenstelle Löwen, wie Egon Wolfensberger im Namen des Vereins schreibt. Das Treppenhaus war mit Teelichtern in einen geheimnisvollen Aufgang verwandelt worden. Oben im Musiksaal war dann die Atmosphäre ein wenig geheimnisvoll und spannend. Welche Märchen werden die Kinder hören?

Elvira Mießner verstand es, die Erstklässler sofort in ihren Bann zu ziehen. Sie erzählte das Märchen vom Hasen, der die Kinder des Bären hütete und den Klassiker "Frau Holle". Dieses Märchen kannten Kinder und Erwachsene. Aber wer kannte das Märchen von dem faulen Mädchen, das zu einem folgsamen Mädchen wurde? Sein Glück fand die Faule, als sie die verwunschene Königin wie durch Zufall zurückverwandelte und dabei – wie konnte es anders sein? – den wunderschönen Prinzen heiratete. Ob sie dann eine saubere und fleißige Königin wurde, blieb der Fantasie der Zuhörer überlassen.

Neben den Märchen aus dem deutschen Sprachraum erzählte Elvira Mießner auch ein Märchen aus Afrika. Dabei spielten Tiere die tragende Rolle. Ein Jäger teilte seine Beute mit einer Katze. Als er einem Krokodil half, wurde er von dem Krokodil falsch beschuldigt und sollte von den anderen Krokodilen aufgefressen werden. Am Ende half die Katze ihrem Wohltäter, dem Jäger, und entlarvte das Krokodil als hinterlistiges Tier. Es fand den Tod.

Claudia Gabele aus Herdwangen begleitete mit ihrer Leier. Die gespannte Konzentration der Kinder und der Erwachsenen zeigte dem Förderkreis, dass sich der Einsatz für den Märchenabend lohnte. Die Musik von Claudia Gabele und die Märchen mit der Stimme von Elvira Mießner zusammen mit der Atmosphäre im Musiksaal sind eben nicht mit einer CD oder einem Video einzufangen, die gibt es jedes Jahr live und unplugged. Der Abend schloss mit einem Klassiker von Elvira Mießner, dem Märchen „Schneeseekleereh“. Das Schnellsprechmärchen erforderte die volle Konzentration des Publikums und der Erzählerin.