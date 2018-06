Pfullendorf Laufen, Kugelstoßen oder Weitsprung: Beim TSV Aach-Linz werden Nachwuchstalente trainiert

Beim TSV Aach-Linz gibt es viele Leichtathletik-Disziplinen im Angebot.

Montagspätnachmittag in der Geberit-Arena. Die Sonne brennt erbarmungslos, das Thermometer zeigt 26 Grad. "Trinkt erst einmal einen Schluck Wasser, bevor wir weitermachen", sagt Andrea Höge. Die 47-Jährige ist Trainerin der Leichtathletikabteilung des TSV Aach-Linz. Die Kinder und Jugendlichen wurden von den Eltern nach Pfullendorf gebracht. Und das nicht nur aus Aach-Linz, sondern auch aus Denkingen, Herdwangen, Walbertsweiler und Wald.

Kooperation mit Montessori-Grundschule

Der Grund ist einfach: Wer Leichtathletik betreiben will, der stößt nicht gerade auf ein Überangebot. So ist der TSV der einzige Verein in Pfullendorf, der Laufen, Weitsprung und Wurfdisziplinen im Portfolio hat. Und das seit 2007. Seitdem ist auch Sabrina Högle dabei. Die 18-Jährige macht jetzt Abitur und hat ein Faible für die Wurfdisziplinen. Und sie unterstützt Mutti Andrea in der Trainingsarbeit. So wie Susanne Waitschull, die selbst noch nie Leichtathletik gemacht hat, aber durch die Kooperation der Abteilung mit der Montessori-Grundschule in Aach-Linz dazugestoßen ist. Jetzt schaut sie nicht nur, ob ihre beiden Jungs Lars (9) und Heiko (6) alles richtig machen, sondern hat auch ein Auge auf die anderen Mädchen und Jungen, die alle Spaß am Sport haben.

Vielseitigkeit in der Leichtathletik

"Die Vielseitigkeit in der Leichtathletik ist schon groß", sagt Andrea Höge. Speer- und Diskuswerfen, Kugelstoßen, Hürdenlauf, Weitsprung, Sprint und Langstrecke, das versucht sie ihren Schützlingen beizubringen. Für den Hochsprung hat man keine Möglichkeit. In Aach-Linz sowieso nicht, wo man bei schlechtem Wetter in der Schlossgartenhalle trainiert, an der es eine Sprunggrube nebenan gibt. In der Geberit-Arena gibt es da schon mehr Möglichkeiten.

Großes Engagement der Athleten

"Es ist schon erstaunlich, mit welchem Engagement unsere Athleten dabei sind", freut sich die Trainerin. Hier wird nicht gemurrt und gemault und die Anweisungen erfolgen nicht mit überhöhter Lautstärke. Die vier Gruppen, die in der Regel trainiert werden, unterscheiden sich durch Alter und Leistungsstand. Und der ist beachtlich. Bei Wettbewerben kann man ganz gut mithalten und mit dem 14-jährigen Jason Leimer hat man echtes Nachwuchstalent in den eigenen Reihen. Er holte bei den Oberschwäbischen Hallenmeisterschaften drei Titel und gehörte mit den Vereinskameradinnen Kati Breichler, Vanessa und Milena Herdt, Elin Rosenthal und Marina Utz zu denen, die für ihre ausgezeichneten Erfolge ein Geschenk der Stadt bekommen haben.

Seit 1933 gibt es Bezeichnung Leichtathletikverband

Die Disziplinen der Leichtathletik dürften wohl die ältesten Sportarten der Menschheit sein. Erst mit einer vermehrten Wettkampforientierung hielt das englische Wort "athletics" Einzug in den deutschen Sprachgebrauch. Vorher sprach man von "volkstümlichen Übungen" und "Volksturnen". Ab 1921 trug der deutsche Verband die Bezeichnung Deutsche Sportbehörde für Leichtathletik und seit 1933 heißt er Leichtathletikverband.

Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit

Das Leichtathletik-Training ist vielseitig und kann den individuellen Stärken des Athleten angepasst werden. Begonnen wird in den Schülerklassen meist mit dem Mehrkampf, also mit dem Training vieler Disziplinen. Bilden sich im Jugendalter eindeutige Stärken aus, wird mehr und mehr spezifisch trainiert, ansonsten kann die "Königsdisziplin", der Zehn- oder Siebenkampf die erste Wahl sein. Zum Training gehören Elemente wie Laufschulung, Koordination, Kräftigung, Technikschulung, Ausdauertraining, Sprints und Sprungläufe sowie spezifisches Krafttraining. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und Technik sind für alle Disziplinen sehr wichtig.

Leichtathletik Der TSV Aach-Linz bietet für Kinder ab sechs Jahren Trainingsmöglichkeiten an. Die Abteilung nimmt immer wieder an Wettbewerben im Kreis Sigmaringen und der Region Bodensee-Oberschwaben teil. Trainingszeiten sind montags um 16, 17 und 18 Uhr je nach Altersklasse. Mittwochs findet von 12.10 bis 12.45 die Kooperation mit der Montessori-Grundschule statt. Derzeit gibt es vier Gruppen mit insgesamt 62 Teilnehmern. Informationen im Internet: www.tsv-aach-linz.de oder bei Andrea Höge unter der Telefonnummer 0 75 52/77 54.