Pfullendorf Kopfschütteln über die Bundespolitik

Die Meinungen zur möglichen Großen Koalition liegen teilweise sehr weit auseinander, wie eine SÜDKURIER-Umfrage in Pfullendorfs Innenstadt ergab.

"Ich kann es nicht mehr hören." Auf diese Aussage stößt der SÜDKURIER bei einer nicht repräsentativen Umfrage zum Thema Große Koalition (Groko) in der Pfullendorfer Innenstadt nicht nur einmal. Die momentane politische Lage ist für viele offensichtlich fragwürdig.

Auf die Frage, was man von der Debatte rund um die Groko halte, gehen viele Passanten in der Fußgängerzone nur vorüber und schütteln den Kopf. Nur wenige erklären sich bereit, etwas dazu zu sagen. Einer von Ihnen ist Alfons Brucker: "Unser Land braucht endlich eine Regierung, wir müssen das Beste daraus machen". Der 71-Jährige hält nichts von Neuwahlen, dabei käme seiner Ansicht nach nichts Gescheites dabei raus. "Die Union ist vorne dran, es wird Zeit, dass die SPD zustimmt.", erklärt der Pfullendorfer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Für ihn wäre aber eine starke CDU in Koalition mit den Grünen die optimale Regierung.

Sascha A. sieht das anders: "Es wird viel zu viel rumgemerkelt und zu dem ist die ganze Debatte viel zu intransparent." Seiner Meinung nach wäre eine Minderheitsregierung die sinnvollste Alternative. "Dann könnte endlich mal was passieren, es gäbe neue Gesichter an der Spitze und die Parteien müssten alles transparenter machen." Der 25-Jährige bezeichnet die Groko als eine "Beruhigungstablette für die Masse." Die aus seiner Sicht entscheidenden Themen würden angeschnitten, die tatsächlichen Zahlen und Fakten zu geplanten Änderungen seien jedoch ein Tropfen auf den heißen Stein.

Jeanette Sauter sieht es weniger kritisch: "Beide Parteien machen es gut soweit, sie probieren Deutschland auf dem Stand zu halten." Im Falle von Neuwahlen sieht sie schwarz. "Das bringt nichts. Da kommt sowieso wieder das Gleiche dabei raus." Eine Minderheitsregierung wäre auch in ihrem Sinne.

Damit wäre auch Corinne Metzler einverstanden. Ihr Wunsch wäre eine Regierung, die der Sache nach urteilt. "Der Lobbyismus hat einen viel zu hohen Stellenwert," sagt die 54-Jährige im Interview. "Egal, wer an der Macht ist, wenn pragmatisch regiert wird, gibt es sowieso keine Änderung." Trotzdem nimmt Corinne Metzler die Situation an wie sie ist und hofft auf eine gute Zukunft.

Der 65-jährige Heinrich Mutschler bezeichnet eine mögliche Minderheitsregierung als "erpressbar". Zahlreiche Gegner könnten zustande kommen und alles blockieren. Mutschler ist CDU-Mitglied und nicht begeistert von der aktuellen Groko. "Das ist ein fauler Kompromiss, CDU und FDP oder Grüne sollten eine Koalition bilden." Sigmar Gabriel habe seiner Meinung nach eine souveräne Leistung vollbracht, doch die SPD habe ihn einfach aus dem Nest geworfen.

"Kindergarten," entgegnet Joachim Metzler auf die Frage, was er von der Groko halte. "Die FDP rennt davon, die Grünen wissen nicht, was sie wollen und Schulz begeht Wortbruch." Es gebe einzelne gute Politiker in jeder Partei, sagt der 56-Jährige, doch man müsse dringend etwas am System ändern. "Wenn es so weiter geht, sind es irgendwann drei oder vier Parteien in einer Koalition." Lieber wäre Metzler, wenn eine Partei regiert. "Die Partei mit den meisten Stimmen sollte 50 Prozent und einen Sitz im Bundestag bekommen." In Neuwahlen sieht er die Gefahr, dass die Stimmen der Rechtspopulisten zunehmen könnten.

Aktuell läuft die Mitgliederbefragung der SPD zur Groko. Die SPD hat hunderttausende Wahlunterlagen an ihre Mitglieder verschickt, diese sollen über eine erneute Koalition mit CDU und CSU entscheiden. Die Abstimmung dauert bis Freitag 2. März, 24 Uhr. Bis dahin bleibt offen, wie das politische Berlin künftig aussieht.