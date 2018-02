Pfullendorf Kommentar: Investition lohnt

Mit Projekten wie "Qualität vor Ort" können sich neue Wege auftun, findet SÜDKURIER-Mitarbeiter Karlheinz Fahlbusch

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die manche Dinge noch nicht können. Kinder sind auch keine Plagen, vor denen man sich schützen muss. Und die Frage, ob Deutschland ein kinderfreundliches Land ist, die lassen wir jetzt mal außen vor. Tatsache ist: Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn wir wollen, dass aus dem Land der Dichter und Denker nicht eine Intelligenzwüste wird, dann müssen wir in diese Kinder investieren. Ein schöner Spielplatz, neue Möbel im Kindergarten und ein klangvoller Name für die Einrichtung genügen nicht. Es braucht Konzepte, es braucht gut ausgebildetes Personal, es braucht die Mitarbeit der Eltern. Es braucht aber auch den Blick über den Zaun, die Vernetzung mit Partnern und eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Mit Projekten wie "Qualität vor Ort" können sich neue Wege auftun. Man darf dabei aber nicht übersehen, dass die Teilnahme auch für die Erzieherinnen mehr Arbeit und noch mehr Hinterfragen des eigenen Tuns mit sich bringen. Und die Fachkräfte, die sich um den Nachwuchs kümmern, hätten sicher auch nichts gegen mehr Anerkennung in der Gesellschaft. Wer meint, die "Tanten" würden nur den ganzen Tag mit den Kindern spielen und vielleicht mal eine Nase putzen, der hat keine Ahnung von deren Arbeitsalltag.