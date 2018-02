Pfullendorf Keipenschlägerei in Pfullendorf: Richterin verurteilt zwei Männer zu Geld- und Haftstrafen

Keipenschlägerei in Pfullendorf: Richterin verurteilt zwei Männer zu Geld- und Haftstrafen

Wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung verurteilte Richterin Elisabetta Carbotta einen Arbeiter zu einer Geld- sowie Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung sowie einen Handwerker zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Damit wurde nach der Verhandlung vor dem Amtsgericht Sigmaringen ein Schlussstrich unter eine Schlägerei vom 21. Mai 2016 in einer Gaststätte in Pfullendorf gezogen.

Bei der Auseinandersetzung war ein 36-jähriger Mann erheblich verletzt worden. Der Gastwirt berichtete am zweiten Verhandlungstag, dass beide Parteien schon vor der eigentlichen Schlägerei ein Problem gehabt hätten. Der 36-Jährige habe provoziert. Er habe versucht, den Mann zu beruhigen. Nach einer ersten verbalen Auseinandersetzung habe es dann eine zweite gegeben, bei der der 36-Jährige geschubst worden sei und einen Schlag erhalten habe. Die Kontrahenten seien hinausgegangen und der 36-Jährige sei im Gesicht blutend zurückgekommen. Bei den Angeklagten habe er kein Messer gesehen und beim Opfer auch keine Verletzung im Rücken. Eine 27-jährige Bedienung berichtete, bei der Auseinandersetzung habe es zunächst ein Gezerre und Geschiebe gegeben. Von der Schlägerei habe sie nichts gesehen. Der Arbeiter wie auch der mitangeklagte Handwerker sind bei der Justiz bereits aktenkundig. 2012 war der Handwerker wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Video zeigt nur Teil des Streits

In seinem Plädoyer räumte Staatsanwalt Desmond Weyl ein, dass die Beweisaufnahme etwas schwierig gewesen sei, weil die Beteiligten mehr oder weniger alkoholisiert gewesen seien. Zum Glück habe man jedoch das Video mit der Aufzeichnung der Ereignisse in der Gaststätte gehabt und dabei gebe es nichts zu rütteln. Danach seien alle hinaus gegangen und da habe das Opfer noch nicht geblutet. Vor der Gaststätte hätten dann die beiden Angeklagten gemeinsam auf das Opfer eingeschlagen.

Der Anwalt des Opfers verwies darauf, dass sich die beiden Angeklagten einer gemeinschaftlich begangenen, gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hätten. Sein Mandant sei draußen vor der Gaststätte übel zugerichtet worden und habe dabei sehr schwere Verletzungen erlitten. Der Verteidiger des Arbeiters stellte fest, dass das Video auch Anhaltspunkte für die Provokation des Opfers gegeben habe. Das Opfer habe die beiden Angeklagten bei der Lichtbildvorlage bei der Polizei zunächst nicht erkannt, sondern erst ist in der Hauptverhandlung. Der Verteidiger: „Jetzt, nach zwei Jahren, ist man sich der Sache sicher.“ Der Anwalt beantragte Freispruch für seinen Mandanten. Der Verteidiger des Handwerkers verneinte eine gemeinschaftliche Handlung. Mit Blick auf das Schubsen durch seinen Mandanten in der Gaststätte könne man allenfalls von einer Gehilfenhandlung sprechen. Dies mache ihn jedoch nicht zum Mittäter. Für die Ereignisse vor der Gaststätte habe man keine tragfähige Zeugenaussage. Er hielt eine Verurteilung zu einer Geldstrafe von 250 Euro für angemessen.

1000 Euro Geldstrafe, 500 Euro Schmerzensgeld

Das Gericht verurteilte den Arbeiter neben der Bewährungsstrafe (Bewährungszeit drei Jahre) zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro zugunsten der Straffälligen-Hilfe Sigmaringen, zur Zahlung eines Schmerzensgelds in Höhe von 500 Euro an das Opfer sowie den Kosten des Verfahrens. Für die Dauer von zwei Jahren wird er der Aufsicht eines Bewährungshelfers unterstellt. Wegen seiner einschlägigen Vorstrafe und dem doppelten Bewährungsbruch erhielt der Handwerker eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zur Verbüßung.