Pfullendorf Keine Einschränkungen für die Pfullendorfer Fasnet

Die Narrenzunft der Stegstrecker und die Stadtverwaltung von Pfullendorf kooperieren während den närrischen Tagen wie in den Vorjahren.

Pfullendorf (dim) Das närrische Motto der Narrenzunft der Stegstrecker heißt zwar „Alleweil a wengele meh“ – aber mit zusätzlichen Auflagen muss sich Narrenchef Andreas Narr nicht rumschlagen. "Es läuft wie gehabt, wir haben keine Probleme", sagte Narr in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dies gilt auch für das Thema Straßenreinigung. Nach dem Umzug am Fasnetsmäntig, 12. Februar, ist bereits der Einsatz einer Kehrmaschine geplant, wie Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp sagt. Mitarbeiter des Bauhofs würden dafür sorgen, dass größere Verunreinigungen sofort beseitigt würden. Und die Pfullendorfer Narren würden die am Umzug teilnehmenden Gruppen darauf hinweisen, dass der Einsatz von Konfetti verhältnismäßig bleibe, lobt der Hauptamtsleiter die Zunft. Die für den Hemdglonkerumzug sowie für den Umzug am Fasnetsmäntig nötigen Verkehrsschilder werden nicht von Bauhof-Mitarbeitern, sondern von Mitgliedern der Zunft aufgestellt.

Die hohe Zeit der Fasnet in der Linzgaustadt wird am Schmotzigen Dunschdig, 8. Februar, um 5 Uhr durch die Schneller eröffnet. Nach der Befreiung der Schüler durch die Narren und deren Besuch in den Kindergärten beginnt um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz das nunmehr neunte Ochseneinspannen d‘ Stadt nauf, wie die Zunft mitteilt. Im Anschluss veranstaltet die Narrenzunft gemeinsam mit den Verantwortlichen des Jugendhauses und Wirtin Aline Witschel wieder eine Jugendfasnetsparty im Kulturcafe Moccafloor. Der Sturm des Rathauses findet parallel zu dieser Party statt.

Der Narrenbaum wird um 14.30 Uhr wieder durch die Pfullendorfer Hexen gestellt. Für den Narrensamen werden Brothexen und Nideln verteilt. Um 18.30 Uhr startet der Hemdglonkerumzug am Obertor. Die Bevölkerung sollte sich, so die Zunft, mit weißen Nachthemden und -mützen sowie Krachmachern und Laternen daran beteiligen. Vor dem im Anschluss stattfindenden Streckgericht muss sich auf dem Marktplatz Kehlbach-Oberratte Siegbert Krall verantworten. Danach ist närrisches Treiben und Schnurren in den Gaststätten und Besenwirtschaften der Innenstadt angesagt. Der Fasnetsamstig ist der Saalfasnet vorbehalten. Um 13.30 Uhr versammelt sich der Narrensamen am Marktplatz zum Umzug in Richtung Stadthalle. Alle, die am Umzug teilnehmen, haben freien Eintritt für den Kinderball, der um 14 Uhr in der Stadthalle beginnt. Um 20 Uhr steigt dort dann der Zunftball unter dem Motto „Oldies but Goldies“. Am Fasnetsunntig gibt es um 9.15 Uhr in der Stadtkirche St. Jakobus einen närrischen Gottesdienst.