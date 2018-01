Pfullendorf In dritter Generation im Städtle verankert

In dritter Generation im Städtle verankert

Die Familie Klaiber schreibt in der Linzgaustadt seit 1935 eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte

Pfullendorf (jüw) Erfolgreiche Unternehmergeschichte kann in dritter Generation die Familie Klaiber schreiben. Ekkehard Klaiber gilt als Pfullendorfer Urgestein. Der 81-Jährige hat nicht nur unternehmerischen Fleiß bewiesen. Er war auch ein politisches Schwergewicht. 1962 rief er als Gründungsmitglied die Junge Union von Pfullendorf und dem Oberen Linzgau ins Leben. 1965 wählten ihn die Bürger auf der CDU-Liste ins Stadtratsgremium, dem er bis 1999 stolze 34 Jahre angehörte. 26 Jahre saß er nach der Gemeindereform 1973 im Kreistag. 16 Jahre hatte er den Fraktionsvorsitz bei den Christdemokraten inne, 18 Jahre lang war er deren Ortsvereinsvorsitzender. "Eine schöne und interessante Zeit, privat, beruflich wie kommunalpolitisch", blickt der alte Fahrensmann gerne zurück.

Als Kommunalpolitiker engagierte er sich stark für das Stadtsanierungsprogramm. Dies mache nur Sinn, wenn die Altstadt belebt ist, Investitionsanreize gegeben sind. So gelte es bis heute, Frequenzen zu aktivieren. "Damit Leben in die Altstadt kommt." Das sei man auch den Handel schuldig, der Ausbildungs- und Arbeitsplätze anbietet. Ekkehard Klaiber weiß von vielen Besuchern außerhalb, die sich am mittelalterlichen Gepräge restaurierter Fachwerk- und Bürgerhäuser erfreuen können.

Sein Vater Carl kam 1924 nach Pfullendorf. Als Kaufmann war er bei der Druckerei List tätig, die wiederum das Presseorgan Pfullendorfer Anzeiger herausgab. Das Schreibwarengeschäft eröffnete er 1935 im Pfleghofgraben 6. Der Umzug ins weitaus größere Gebäude der unteren Hauptstraße vollzog sich 1966. "Früher besaßen hier Ludwig und Maria Blankenhorn ein Lebensmittelgeschäft, ihnen folgte der Konsum Gaissmaier, der dann an den Marktplatz zog", erzählt der Mann, geistig immer sehr rege, jedoch in der Bewegung eingeschränkt, er benötigt einen Gehstock.

Ekkehard Klaibers Berufsausbildungsweg im grafischen Gewerbe führte ins Mekka der Schwarzen Kunst – nach Stuttgart und nach Miesbach in Oberbayern bei München, wo die Verbindung zu höheren grafischen Fachschulen bestand. Darüber hinaus arbeitete er bei einem Buchverlag in Freiburg, wo sein Bruder Pädagogik studierte. Als seine Eltern erkrankten und die Geschäftsaufgabe drohte, kehrte er im Spätherbst 1960 nach zehnjähriger Abstinenz zurück. Er heiratete seine Frau Berta, von allen Bertel genannt, das Haus ist mehrfach umgebaut und modernisiert worden. 1975 entschied sich das Unternehmerehepaar, im Äußeren Mühlweg die Bürotechnik- und einrichtungen zu verlagern, das Gebäude wurde 1999 zum Büromarkt ausgebaut, für den seine Söhne Patrick und Marcell als Geschäftsführer verantwortlich zeichnen. Der Schwerpunkt in der Innenstadt fokussiert sich auf die Papeterie, Geschenke und Schulbedarf.

Der Stadt Pfullendorf fühlt sich Ekkehard Klaiber weiterhin eng verbunden. "Hier sind meine Wurzeln, hier haben meine Vorfahren mütterlicherseits gelebt. Dafür lohnt es sich zu kämpfen!"