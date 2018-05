Pfullendorf Im Reit- und Fahrverein lernen schon die Jüngsten, sich im Sattel zu halten

Mehr als 300 Mitglieder sind im Reit- und Fahrverein Pfullendorf aktiv. Der Verein hat eine große Anlage in Brunnhausen, die viele Trainingsmöglichkeiten bietet. Und das "Reiterstüble" ist ein Treffpunkt für Fachsimpeleien rund ums Pferd. Im Rahmen der Serie "Sie bewegen Pfullendorf" stellt der SÜDKURIER den Reit- und Fahrverein vor.

Neben dem Laufen wird es wohl das Reiten sein, das zu den ältesten Fortbewegungsmöglichkeiten des Menschen gehört. Je nach Region werden dafür Tiere genutzt, die darauf trainiert sind, einen Menschen auf dem Rück zu tragen. In Mitteleuropa sind es seit Jahrhunderten die Pferde. Heutzutage ist das Reiten eine Freizeitbeschäftigung der besonderen Art. Es geht aber nicht nur darum, ein Tier zu nutzen, man muss auch wissen, wie man es behandelt und pflegt. Alles das kann man beim Reit- und Fahrverein lernen, der im Ortsteil Brunnhausen eine sehr große und vielseitige Anlage besitzt.

Große Anlage bietet viele Möglichkeiten zum Training

Kein Gedanke mehr an den ersten Stall des heute 322 Mitglieder zählenden Vereins, der in einigen Wochen sein 60-jähriges Bestehen feiern kann. Der stand beim Gasthaus "Mohren", später dann beim Hotel "Grüner Baum", das längst abgerissen wurde. Heute sind die Anlagen des Vereins modern und in einem sehr gepflegten Zustand, wie auch viele Nichtreiter anerkennend feststellen. Denn hier ist jeder willkommen, der sich für Pferdesport interessiert. Eine große Reithalle, der Dressurplatz mit Flutlicht, ein Longierzirkel, mehrere Rasenplätze und ein Turnierplatz bieten viele Möglichkeiten zum Training. Der Verein hat auch Stallungen, in denen nicht nur die eigenen acht Schulpferde stehen, sondern auch Tiere von anderen Besitzern. Mit dem "Reiterstüble" gibt es einen Treffpunkt für Gespräche rund ums Pferd.

Schon Kinder lernen, Arbeiten im Stall zu übernehmen

"Das Ganze macht natürlich viel Arbeit", sagt Thomas Hiestand. Er ist seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender des Vereins. Und er macht deutlich: Von den aktiven Mitgliedern wird erwartet, dass man sich an dieser Arbeit beteiligt. Das lernen auch schon die Kleinsten. So ab fünf Jahren macht es Sinn, mit dem Reiten zu beginnen. Doch auch da wird nicht nur aufs Pferd gesessen. Reitlehrerin Simone Sindlinger erklärt: "Auch der Nachwuchs muss lernen, wie man ein Pferd pflegt und wie man die Stallarbeit erledigt." Sie ist eine von acht Anleitern, die dafür sorgen, dass dem Verein der Reitnachwuchs nicht ausgeht. Schon die Kleinsten lernen die Gewichtsverlagerung, den Schenkeldruck, die Zügel oder Leinen und die Stimme richtig einzusetzen. Und das auch unter den Blicken von Mama oder Papa. Denn die dürfen bei den Reitstunden gern zuschauen. Und sollten noch Geschwister dabei sein, so können sich die am Maltisch in der Reithalle überlegen, was sie zu Papier bringen wollen.

Eltern loben Atmosphäre

Sabine Fetscher aus Oberhaslach hatte schon lange den Wunsch, dass ihr beiden kleinen Töchter das Reiten lernen sollten. Dass das jetzt in Brunnhausen wahr wird, freut sie ganz besonders. "Hier ist eine ganz tolle Atmosphäre und die Leute sind unheimlich nett", sagt sie anerkennend. Carina Langhans aus Pfullendorf ist früher selbst geritten und schaut jetzt zu, wie ihre fünfjährige Lisa den Anweisungen der Reitlehrerin folgt. Bento, Amadeus, Caramia, Elano, Tamina und das Schulpony Speedy stehen den Reitern und Reitanfängern zur Verfügung.

Und wer einmal sehen will, was man durch richtige Schulung und entsprechendes Training erreichen kann, der sollte eines der Turniere des Reit- und Fahrvereins in Brunnhausen besuchen. Hier kann man die Symbiose zwischen Tier und Mensch beim Dressurreiten und beim Springen fast hautnah erleben.

Der Verein Der Reit- und Fahrverein Pfullendorf hat derzeit 322 Mitglieder. 134 sind 18 Jahre alt oder jünger. 228 Mitglieder sind weiblich. Angeboten werden Unterricht für Anfänger ab vier Jahren sowie Reit- und Springlehrgänge. Für Kinder ab sechs Jahren gibt es Voltigieren. In Zusammenarbeit mit Schulen in der Region werden entsprechende Arbeitsgemeinschaften angeboten. Das Reiterstüble hat dienstags und freitags ab 19 Uhr, sonntags ab 10.30 Uhr geöffnet, außerdem bei allen Veranstaltungen des Vereins. Vom Reiterstüble kann man direkt in die Reithalle schauen und das Geschehen mitverfolgen. Informationen unter: www.reitverein-pfullendorf.net