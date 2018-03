Pfullendorf Im Einsatz für Bedürftige: 35 Ehrenamtliche bei Tafel tätig

35 Ehrenamtliche engagieren sich bei Tafel. Hier wird ein Farben-System als Mittel für einen gerechten Einkauf verwendet.

Es gibt wieder viel zu tun. Kisten mit Lebensmitteln werden hin und her getragen, Ware nach Haltbarkeit sortiert und mit Preisklebern bestückt. In den Räumen der Pfullendorfer Tafel sind an diesem Mittwochvormittag vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen tätig. In der Mitte des überschaubaren Ladens stehen lange Tische. Dort kontrollieren die Frauen Gemüse, Obst, Wurst und andere Lebensmittel und räumen sie in die Regale an der Wand oder in den Kühlschrank ein. Immer wieder kommen zwei Fahrer zur Türe herein und schwingen die vollgepackten Kisten auf die Tische.

Das Team ist eingespielt – während sich die Helferinnen im Laden um das Einräumen der Ware kümmern, sind die Fahrer unterwegs zu den Supermärkten um die Lebensmittel abzuholen. Heinz Bosch, Leiter der Pfullendorfer Tafel, bewegt sich im Hintergrund. „Alle Supermärkte und Discounter in der Stadt schenken uns Lebensmittel“, berichtet Bosch, während er in dem kleinen Büroraum aufräumt. Der 79-Jährige leitet die Tafel schon seit ihrer Gründung vor zehn Jahren ehrenamtlich.

„In diesem Frühjahr feiern wir unser zehnjähriges Bestehen“, sagt er und schaut zufrieden in den Verkaufsraum, indem die vier Damen zügig die gerade eingetroffenen Kisten ausräumen. Hanni Fetscher ist eine von ihnen. Seit acht Jahren steht sie einmal pro Woche im Laden – immer vormittags. „Ich dachte, es werden drei Jahre und jetzt sind daraus acht geworden“, erzählt die Rentnerin lachend. Die 76-Jährige ist eine der ältesten ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel. An diesem Morgen trat sie ihre letzte Schicht an: „Es ist meine persönliche Entscheidung, das hat nichts mit dem Team oder der Arbeit zu tun.“ Besonders habe ihr, in den Jahren ihrer Mitarbeit das zuverlässige und nette Team gefallen.

Kistenweise werden Lebensmittel im Laufe des Vormittags angeliefert. „Abgelaufene Waren oder frische Lebensmittel vom Vortag verkaufen viele Läden nicht mehr, daher verschenken sie diese an die Tafel“, erklärt Bosch. Die Tafel kann die Waren günstig weiterverkaufen. Anders sei es bei Artikeln, auf denen steht: „Zu verbrauchen bis ...“. Diese darf Heinz Bosch nach Ablauf im Tafelladen nicht mehr anbieten. Mit einem Preisauszeichnungsgerät bewaffnet, beklebt Ortrud Hausmanns die verpackten Nahrungsmittel. Sie ist seit fast zehn Jahren dabei und vertritt Heinz Bosch, wenn er mal nicht da ist. „Wir helfen den Leuten, die es brauchen und sind froh über das, was wir bekommen“, sagt die 65-Jährige. Das Gemüseregal ist an diesem Tag nur mager gefüllt. „Es ist jedes Mal anders, mal kriegen wir mehr und mal weniger.“

Die Türe geht auf und die nächste Fuhre Lebensmittel wird hineingetragen. Zehn Jahre, so lange fährt Alois Steinert schon für die Tafel. Immer mittwochs klappert er, gemeinsam mit einem Kollegen, alle Supermärkte in Pfullendorf ab. Gelegentlich fährt er auch nach Wilhelmsdorf zum Netto. „Warum sollte ich zu Hause hocken, wenn ich etwas Gutes tun kann? Wir haben Bewegung und lachen viel“, erzählt der 68-jährige Rentner, während er die schweren Kisten von der Ladefläche des Transporters zieht. Begleitet wird Steinert heute von Hermann Wellan. Der Pfullendorfer arbeitet seit 2009 ehrenamtlich für die Tafel. Zusätzlich fährt er gelegentlich den Pfullendorfer Bürgerbus. „Man muss auch was zurückgeben“, lautet das Motto des 78-Jährigen.

Für Familien, alleinerziehende Eltern, Rentner und Flüchtlinge öffnet der Laden zwei mal die Woche. Was das umstrittene Hausverbot für Flüchtlinge, das die Essener Tafel ausgesprochen hat, anbelangt, zeigt Heinz Bosch zwar Verständnis, dennoch würde er anders handeln: „Es ist ein unglückliches Thema. Ich verstehe die Ehrenamtlichen dennoch. Wir hatten auch schon ähnliche Situationen, in denen Kunden untereinander Probleme hatten.“ In solchen Fällen gäbe es auch in Pfullendorf ein Tafelverbot. Das heißt: die Kunden werden für vier Wochen gesperrt. Zu solchen Ausnahmesituationen käme es allerdings selten, sagt Bosch.

Inzwischen haben die vier Mitarbeiterinnen fast alle Lebensmittel eingeräumt. Eine Kiste mit nicht verwendbaren Lebensmitteln packt Alois Steinert noch in den Wagen. Das alte Brot und Gemüse holt Susanne Gräber ab. Die 43-Jährige aus Hilpensberg füttert damit ihre zwei Pferde und andere Kleintiere.

Am späten Vormittag werden die letzten leeren Kisten zurück ins Auto geräumt. Drinnen wird alles geputzt, denn am Nachmittag öffnet die Tafel für Bedürftige ihr Pforten.

Seit fast zehn Jahren gibt es einen Tafel-Laden in Pfullendorf

Die Pfullendorfer Tafel wurde vor knapp zehn Jahren gegründet und ist eine von 140 Tafeln in Baden-Württemberg. Sie wird vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Pfullendorf getragen und von Heinz Bosch geleitet.