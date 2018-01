Kreis Sigmaringen Hoher Schokoladenverzehr im Kreis Sigmaringen

Gewerkschaftsstudie spricht von 1250 Tonnen Schokolade pro Jahr und kritisiert die Tendenz des Konsumenten zur Billigware. Der Pfullendorfer Weltladen bietet Fair- und Bioschokolade an.

52 Sattelschlepper voll mit Schokolade: So viel Süßes wird im Landkreis pro Jahr gefuttert – von der Tafel über die Praline bis zum Riegel. Da kommen rein statistisch 1250 Tonnen Schokolade zusammen, das sind 9,5 Kilo pro Kopf. Recherchiert hat dies die Gewerkschaft Genuss-Gaststätten (NGG). Im Vergleich: Beim Käse kämen 3200 Tonnen, also 24,5 Kilo pro Einwohner, zusammen. Zudem würden 136 000 Hektoliter Bier im Jahr getrunken, 104 Liter pro Kopf. Schokolade, Käse und Bier seien nur drei Beispiele, um die Bedeutung der Lebensmittelindustrie aufzuzeigen.

710 Arbeitsplätze hängen im Kreis Sigmaringen laut Arbeitsagenur an der Herstelluing und Verarbeitung von Lebensmitteln. „Die Branche ist aber nicht nur regional ein Schwergewicht. Nimmt man den Umsatz, so ist sie der dritthöchste Industriezweig in Deutschland, wobei ein Großteil der Produktion in den Export geht und es damit auf die internationalen Teller schafft“, sagt Claus-Peter Wolf von der NGG Baden-Württemberg-Süd. Und nirgendwo sei die Lebensmittelsicherheit höher als in der Bundesrepublik, betont der Gewerkschafts-Geschäftsführer.

Eine Voraussetzung für gutes Essen und Trinken sei jedoch, dass dieses fair produziert werde. Darauf stützt sich eine lebenspolitische Initiative der Gewerkschaft. Claus-Peter Wolf sagt: „Gute Ernährung und gute Arbeit gehören zusammen, Hygiene unter Zeitdruck – das kann zum Beispiel nicht gut gehen.“ Dies bedeute auch, dass die Unternehmen die Tarifverträge einhielten und sich an der Berufsausbildung beteiligten, betont der Gewerkschafter.

Mit Sorge würde die NGG den Trend zur Verramschung verfolgen. „Gerade bei Getränken, Fleisch und Süßwaren erleben wir regelrechte Rabattschlachten in den Supermärkten. Damit werden Lebensmittel oft weit unter Wert verkauft“, kritisiert Wolf. Weniger als 70 Cent für eine Tafel Marken-Schokoloade sei in einer fairen und umweltgerechten Produktion nicht machbar. Solche Preise würden den Druck auf die Beschäftigten und ihre Arbeitsbedingungen erhöhen.

An die Verbraucher appelliert die NGG daher, nicht nur auf den günstigen Preis zu achten. „Gute Lebensmittel sollten den Menschen beim Einkauf etwas wert sein“, so Wolf. Gleichzeitig könnten sie damit die heimische Wirtschaft stärken und den fairen Handel, der beispielsweise im Pfullendorfer Weltladen seit 30 Jahren Usus ist.