Herdwangen-Schönach Heinz Kühnlenz gibt tiefe Einblicke in die Historie der Stegstrecker

Wenn sich jemand mit der Fasnet in Pfullendorf auskennt, dann ist es Heinz Kühnlenz. 37 Jahre lang schlüpfte er in die Rolle der Narrenmutter, über 30 Jahre war er ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stegstrecker. Die Geschichte der Narrenzunft ist dem Chronisten bestens vertraut.

Nach Pfullendorf kam Kühnlenz 1961 als 22-jähriger Soldat. "Die erste Fasnet habe ich in vollen Zügen genossen. Wenn hier keine Bälle mehr stattfanden, haben meine Kameraden und ich uns zu fünft in einen Kleinwagen gequetscht und sind nach Meßkirch gefahren." Damals habe es wahnsinnig viele Bälle gegeben, erinnert er sich. Alle Vereine hatten ihre eigene Veranstaltung, meistens ohne Programm, aber mit Tanzkapelle. "Vor dem alten Adlersaal standen die Leute schon lange vor Saalöffnung Schlange. Sicherheitsauflagen wie heute gab es anfangs nicht: An der Schilfmattenbar wurde gequalmt, es war proppenvoll und geklepft hat es öfter mal, da passte noch keine Security auf." Doch irgendwann wurden die Kapellen teurer, die Auflagen größer und das Interesse der Nachfolgegenerationen an der Narretei flaute etwas ab. "Dann schloss der Adlersaal, die Stadthalle gab es noch nicht und man ist ins HdB ausgewichen", erzählt der 78-jährige.

Zu den Stegstreckern kam Kühnlenz 1976 als Narrenrat, weil Zunftmeister Paul Kerle ihn gefragt hatte, ob er nicht Lust habe, bei den Narren mitzumischen. Seither hat das heutige Ehrenmitglied bei keinem einzigen Auswärtsumzug gefehlt. 1978 feierte man die pompöse Vermählung des Narrenelternpaares Otto Ritter und Heinz Kühnlenz. Es folgte eine wilde Ehe mit Peter Matuschewitz und schließlich die Hochzeit mit Thomas Obert. Übrigens: Nicht nur Heinz Kühnlenz, die ganze Familie hat sich der Fasnet verschrieben. Ehefrau Karin ist Urnidler, Tochter Heike Mohr ist Nidler-Chefin und auch Enkelin Saskia gehört zur Gruppe der Nidler.

Bei den Stegstreckern, 1948 aus der Narren- und Maskengesellschaft beziehungsweise dem Verein Narhalla hervorgegangen, gab es einmal die Gruppe der Zunftgesellen und bis 1998 waren auch die Trachten eine Gruppe der Zunft. Doch in Tracht herumzujucken, tat den Gewändern nicht gut, so dass man sich auf die Suche nach einem "Ersatz-Häs" machte. Das war die Geburtsstunde der Schaalweiber. "Die Figur ist nicht frei erfunden, denn das wäre von der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte gar nicht akzeptiert worden. Sie geht zurück auf die Zeit um 1850", erklärt Kühnlenz. Die ursprüngliche Maske bestand aus bemalten Leinenbinden und wurde später durch eine Holzmaske ersetzt.

Nicht zuletzt weil die Trachtenmänner mit dem edlen Schaalweib wohl nicht so viel anfangen konnten, kreierten die Trachten den urwüchsigen Torwächter und machten sich selbständig. Nicht wegzudenken ist der Fasnetmäntigumzug. "Bis in die 70er, 80er Jahren hatte der Umzug ein ganz anderes Gesicht. Da liefen zwei, drei Zünfte mit und der Rest waren Vereine, Firmen, Schulen und andere Gruppen. Auch fantasievolle Motto-Wägen waren dabei."

Mit der Aufführung von "Wallensteins Lager" 1856 begann in Pfullendorf die Zeit der aufwändigen Fasnetspiele auf den Freilichtbühnen vor dem Jägerhaus (heute Sozialstation) und auf dem Marktplatz. Die Aufführungen im 19. Jahrhundert müssen kolossal gewesen sein und trugen lange Titel wie "Prinz Karneval besucht die ehemalige freie Reichsstadt mit dem Riesenzirkus Wei-Hei-Wei und Hagenbecks Menagerie", "Die Römer im Oberen Linzgau" oder "Die Deutschen, wie sie sind und waren".

Das Theaterspiel verschwand wieder in der Versenkung, stattdessen wurde 1935 das Stegstreckerspiel ins Leben gerufen. Es wird jedoch nur zu besonderen Anlässen gezeigt, zuletzt beim 150-jährigen Jubiläum der Zunft im Jahre 2006. Das 800-jährige Stadtjubiläum in zwei Jahren wäre wieder eine gute Gelegenheit, die Geschichte vom Steg über den Andelsbach zu erzählen. Unter Zunftmeister Elmar Vogler hat man das Streckgericht eingeführt, das seither ein Höhepunkt des Schmotzigen Dunschtigs ist. Die ersten, die sich 1986 vor dem Gericht verantworten mussten, waren Altbürgermeister Hans Ruck, Innenminister Dietmar Schlee, Landrat Jürgen Binder und Bürgermeister Hartmuth Dinter. Eine Erfindung neueren Datums ist das Ochseneinspannen für Schüler, um den Nachwuchs für die Fasnet zu begeistern.

