Pfullendorf Heftiger Zusammenstoß im Kreisverkehr

Eine Autofahrerin missachtete in Pfullendorf an einem Kreisel die Vorfahrt eines anderen Autofahrers, und prallte gegen das Fahrzeug.

Nicht unerheblicher Schaden entstand beim Zusammenstoß zweier Autos am Montagtagaben im Kreisverkehr in der Überlinger- / Franz-Xaver-Heilig-Straße, informiert die Polizei. Eine BMW-Fahrerin fuhr auf der Überlinger Straße, missachtete am Kreisverkehr die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 59-Jährigen und prallte gegen dessen Fahrzeug. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme bei dem Mann etwa ein Promille Alkohol fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 0 75 81/48 20) anzurufen.