Pfullendorf Hans-Ulrich Jörges: Politischer Journalist kritisiert Volksparteien und Politiker

Hans-Ulrich Jörges, langjähriges Mitglied der der Stern-Chefredaktion, macht den Neujahrsempfang in Pfullendorf zu einem politischen Empfang und prognostiziert Ende der Ära Merkel.

Das Ende der Ära von Kanzlerin Angela Merkel ist eingeläutet. Davon ist Hans-Ulrich Jörges, langjähriges Mitglied der Stern-Chefredaktion und Gastredner beim Neujahrsempfang in der Stadthalle fest überzeugt. Selbst, wenn sie nochmals als Regierungschefin gewählt würde, werde sie die vier Jahre nicht vollmachen, um einem potenziellen Nachfolger ausreichend Zeit zur Profilierung zu geben. Jörges lieferte den Besuchern ein personelles wie zeitliches Szenario. Merkel favorisiere die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, die er AKK nannte, als Nachfolgerin, und sie könnte schon Ende 2018 zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt werden, um dann 2019 ins Kanzleramt einzuziehen. Jörges attestierte den Parteien den schlechtesten Wahlkampf aller Zeiten geführt zu haben, und nach dem desaströsen Ergebnis wäre der Rücktritt aller drei Parteichefs, also neben Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer auch der SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz fällig gewesen. Schier fassungslos macht den Politikexperten, dass Seehofer bei den aktuellen Verhandlungen über eine große Koalition (GroKo) als Bundesminister gehandelt wird: "Für Bayern nicht geeignet, aber für Deutschland gut genug." Dass der SPD-Vizechef und Außenminister Sigmar Gabriel bei den Sondierungen nicht dabei sei, ist für Jörges ein weiterer Beleg, dass viele Unterhändler mit der Hälfte des Gehirns schon an Neuwahlen denken. "Die Amtszeit für Kanzler sollte auf zehn Jahre begrenzt werden", forderte Jörges. Eine neue GroKo würde Deutschland eine höchst instabile Bundesregierung bringen, prophezeit er für Deutschland eine lang anhaltende Phase der Unsicherheit.

Anstatt Zukunftsthemen anzugehen, erlebe man rückwärtsgewandte Debatten. "Wir benötigen ein modernes Einwanderungsgesetz und ein selbstständiges Integrationsministerium", benannte er zwei wichtige Baustellen. Beifall gab es für seine Forderung, die bislang länderdominierte Bildungspolitik stärker zur Bundesangelegenheit zu machen und den "Zaunkönigen", sprich den Länderchefs, ihre "Bildungsreiche" streitig zu machen. Auch persönlich will Jörges ein Opfer bringen, denn bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung hat er dem Alkohol abgeschworen, was nach seiner Meinung bis mindestens bis Ostern dauern wird. Mit zustimmendem Nicken quittierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen diese Zeitvorgabe.

Wenn die außer Rand und Band geratene CSU mit ihrer rückwärtsgewandten Politik die AfD weiter stark rede, statt sie schwach zu machen, erlebe die Partei bei den Landtagswahlen 2018 ein erneutes Desaster, gab es von Hans-Ulrich Jörges noch eine Prognose für die Regionalpartei aus Bayern. Trotz aller Widrigkeiten gebe es auch positive Entwicklungen. Der IS sei militärisch besiegt und bei der Flüchtlingen werde eine Rückwanderung beginnen. Die Türkei werde sich wieder Deutschland und Europa annähern und deshalb den inhaftierten Journalisten Deniz Yücel freilassen. Trotz ihres Brexit-Votums müsse man den Briten zeigen, dass die Tür für sie offenbleibe. Auch bezüglich US-Präsident Donald Trump, der sich wie ein Flegel auf dem Schulhof benehme, wagte Jörges eine Prognose: "Solange die Börsen boomen, werden sie Trump nicht fallen lassen."

Abschließend hatte der Redner noch einen Rat für die Besucher: "Sie müssen auf sich selbst bauen und auf ihre eigene Kraft setzen, denn von solchen Regionen lebt Deutschland." Dafür gab es viel Beifall und abschließend von Bürgermeister Thomas Kugler noch ein Präsent, wobei die Beiden sich noch launig über die Vorzüge von Württembergern, Hohenzollern und Badenern unterhielten. Beim Stehempfang im Foyer nutzten viele Besucher die Gelegenheit, mit dem unprätentiös auftretenden Journalisten ins Gespräch zu kommen, der sich höchst interessiert an Region und Leuten zeigte. Ein besonderes Bedürfnis war es Issa Gharib, Priester der syrisch-orthodoxen Kirche, dem weit gereisten Redakteur zu danken, nachdem dieser auf die problematische Situation in der Grabeskirche in Jerusalem hingewiesen hatte. In der Kirche haben alle Strömungen der katholischen Weltkirche eine eigene kleine Kirche, und nachdem das syrisch-orthodoxe Kirchlein ausgebrannt ist, kümmert sich niemand um die Angelegenheit.

