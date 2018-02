Pfullendorf Händler kämpfen auf Pfullendorfer Fastenmarkt mit Eiseskälte

Wegen Minustemperaturen von zehn Grad Celsius und mehr gab es nur zwölf Stände in der Innenstadt. Die aktuelle Grippewelle sorgte obendrein für Lücken im Angebot des traditionsreichen Jahrmarkts.

Kauffreudige Fußgänger sind auf dem Fastenmarkt am Montag nur wenige unterwegs. Bei Minustemperaturen von zehn Grad Celsius waren gerade einmal zwölf Stände am frühen Morgen aufgebaut. Nach der Aussage von Pfullendorfs Marktmeister Gerhard Dippel waren es im vergangenen Jahr zwischen 30 und 40 Stände. "In diesem Jahr ist der Fastenmarkt fast vier Wochen früher als 2017. Dazu kommt die Grippewelle und die eisige Kälte," erklärt Dippel auf Anfrage des SÜDKURIER das relativ überschaubare Angebot des gestrigen Fastenmarkts.

Salvatore Frederico stand schon am frühen Morgen in der Innenstadt. Der 65-Jährige verkauft seine italienischen Textilwaren seit zehn Jahren auf Märkten in der Region. Doch einen Tag wie gestern habe er lange nicht mehr erlebt: "So eine Kälte hatten wir seit vielen Jahren nicht mehr," sagt Frederico. "Aber ich ziehe mich gut an, dann geht das schon." Auch Günter Radtke und dessen Sohn Felix sind auf allen Krämermärkten anzutreffen. Seit 30 Jahren reisen sie mit ihrem Imbisswagen regelmäßig aus Riedlingen an, um ihre Kundschaft zu bedienen. Auch bei klirrender Kälte ist das dem 53-Jährigen wichtig: "An einem solchen Tag leben wir fast ausschließlich von Stammkunden." Trotzdem lohne es sich für ihn. Er wolle die Stammkunden nicht enttäuschen und komme deshalb bei jedem Wetter. "Die Fußboden-Heizung hat vor einiger Zeit den Geist aufgegeben," erklärt Günter Radtke, während er sich die Hände reibt. Dafür trägt er wärmere Winterschuhe.

Gut angezogen ist auch Nihal Boran. Die 65-Jährige schaut sich im Vorbeigehen ein paar Kleidungsstücke an. Für einen gemütlichen Spaziergang über den Markt sei es ihr aber zu kalt. Gegen die Kälte wappnet sich Immanuel Hinz mit Heizlüfter und Heißwasser. Um 6 Uhr morgens sei er vom Hof gefahren. "Normalerweise brauche ich eine halbe Stunde zum Aufbauen. Durch die Kälte zieht sich das natürlich in die Länge." Seit 17 Jahren verkauft er Kräuter, Tees, Gewürze und vieles mehr auf Märkten und Festen in Süddeutschland. "Bei solchen Temperaturen ist kaum was los. Je nach dem baue ich dann auch etwas früher wieder ab."

Egon Hausch hat vor knapp neun Jahren seinen Wurststand übernommen. Er nimmt die Kälte gelassen: "Wir haben zwar kalte Nasen, aber unsere Hände wärmen wir an der Wurst.", sagt der 74-Jährige lachend. Ohne Heizung kommt auch Vittorio Procopio aus: "Wenn ich mich zwischendurch an die Heizung stelle, werde ich nur krank," erklärt der Konstanzer. Er packe sich lieber gut ein.

Pfullendorfer Märkte

Der Fastenmarkt ist einer von fünf Krämermärkten in der Innenstadt. Er findet jährlich zwischen Januar und März statt und in der Regel kommen zwischen 30 und 40 Händler. Weitere Krämermärkte sind der Maimarkt, der Jakobimarkt, der Kirchweihmarkt und der Nikolausmarkt. (lar)