Pfullendorf Geberit-Mitarbeiter und Dorfbewohner bauen in Nepal eine Trinkwasserleitung

Eine besondere Erfahrung machten 16 Beschäftigte von Geberit, die zwei Wochen in einem Dorf im Himalayastaat Nepal wohnten, mit den Menschen lebten und mithalfen, eine Wasserleitung zu verlegen.

Ihren 30. Geburtstag feierte Marianne Bolz, die seit zwei Jahren bei Geberit Logistik in Pfullendorf arbeitet, in Nepal und nicht nur deshalb werden ihr die zwei Wochen unvergesslich bleiben. "Das hat mich direkt angesprochen, das Land und die Menschen aus einer anderen Perspektive zu erleben", erzählt Bolz, und dass sie der Aufenthalt nachhaltig beeindruckt habe. "Wir haben in den Lehmhütten geschlafen, auf dem Boden, ohne Fenster, fließendem Wasser und dann beim Bau der Wasserleitung mitgearbeitet", berichtet die sympathische Frau. Die Helfer aus Deutschland hatten keine Hightech-Geräte mitgebracht, um den Leitungsbau zu erleichtern, sondern mühten sich wie die Dorfbewohner mit den landesüblichen Werkzeugen ab. Um die Trinkwasserversorgung für das Dorf zu sichern, mussten Gräben ausgehoben, die Quellfassung erschlossen und auch ein Reservoir gebaut werden.

"Wir wollen Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, die Projekte von Helvetas, einer der größten Schweizer Entwicklungsorganisationen, kennenzulernen und aktiv einen Beitrag zu leisten", berichtet Theres Meyer, verantwortliche Projektleiterin bei Geberit in Jona, und dass ein Jahr zuvor schon 16 Beschäftigte aus dem Schweizer Stammsitz diese Reise unternommen hatten. Seit einem Jahrzehnt arbeitet der Sanitärhersteller mit Helvetas zusammen und entsprechend der Firmengeschichte liegt der Fokus des sozialen Engagements beim Thema Wasser, und so werden Wasserprojekte von Helvetas auch finanziell unterstützt. Weltweit ist die Organisation in 29 der ärmsten Länder Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Osteuropas aktiv.

Mit dabei war auch Stephan Beicht, seit Jahrzehnten bei Geberit beschäftigt, der sich an die langwierige Anreise in das abgelegene Dorf nach der Ankunft in der Hauptstadt Katmandu erinnert: "Wir waren zuerst eine Stunde mit dem Flugzeug unterwegs, dann jeweils vier Stunden mit dem Bus und dem Jeep. Schlussendlich mussten wir noch eine Stunde laufen, da keine Straße ins Dorf führt." Der 43-Jährige, Leiter der Betriebsmittelinstallation, schildert die einfachen Lebensverhältnisse der Bewohner. "Man fühlte sich um Jahrhunderte in der Zeit zurückversetzt. Es gibt keinen Strom und gekocht wird auf dem offenen Feuer", erzählt Beicht, dass es im Dorf nur wenige Männer gebe, da diese wegen der fehlenden Arbeit vornehmlich in den Golfstaaten für den Familienunterhalt schuften. Überrascht war der Pfullendorfer vom Arbeitstempo und der Belastbarkeit der Nepalesen, besonders die Frauen arbeiteten sehr hart. Das bestätigt auch Marianne Bolz: "Vom körperlichen Einsatz konnten wir nicht mithalten. Aber die Menschen freuten sich, dass wir sie unterstützen." Die Verständigung war ziemlich schwierig, erinnert sich Stephan Beicht, da die Einheimischen keine Fremdsprache und die deutschen Besucher den Dialekt nicht beherrschten: "Es ging per Hand und Fuß oder durch Zeigen von Bildern auf der Digitalkamera." Auch ohne viel Worte blieb das morgendliche Teetrinken mit der Gastfamilie an der Feuerstelle für ihn unvergesslich, denn der Blick ging über die nepalesische Hügellandschaft, und im Hintergrund war das Himalaya-Massiv zu sehen. Im Gedächtnis bleiben den deutschen Gästen die Fröhlichkeit der Menschen, die trotz der erkennbaren Armut mit ihrem Leben zufrieden sind. "Ich werde definitiv nochmals Nepal besuchen", sagt Marianne Bolz, und möglicherweise schaut sie auch in dem Dorf vorbei, das dank des Engagements von Geberit und der Schweizer Hilfsorganisation sowie ihrem persönlichen Einsatz jetzt eine funktionierende Trinkwasserversorgung hat.

Vorab hier der Link zum Film, der eine erste Idee gibt: https://www.youtube.com/watch?v=Wo9O0G4DQ44

Organisation wird von 100 000 Mitgliedern, Gönnern und Helfern getragen

Die Helvetas Swiss Intercooperation ist eine schweizerische Entwicklungsorganisation und ist 2011 aus einem Zusammenschluss der Organisationen Helvetas. 1955 hatten 70 Personen unterschiedlicher ideeller Herkunft den Verein Schweizerisches Hilfswerk für außereuropäische Gebiete (SHAG) gegründet, 1965 wurde der Namen in Helvetas geändert. 2011 erfolgte der Zusammenschluss mit Intercooperation zu Helvetas Swiss Intercooperation. Der Verein wird von rund 100 000 Mitgliedern, Gönnern sowie zwölf ehrenamtlich tätigen Regionalgruppen getragen. In der Schweiz arbeiten 130, und in den Projektländern über 1400 zumeist lokale Mitarbeitende.

Geberit-Beschäftigte unterstützten mit 2336 Stunden gemeinnütziger Arbeit im Rahmen von sozialen Projekten nicht nur die Partnerschaft mit Helvetas. Es wurde auch ein Sozialprojekt im polnischen Warschau mit Lernenden durchgeführt, wo Sanitäranlagen in einer Primärschule umgebaut wurden. Eröffnung einer sechsten Berufsschule für Sanitärinstallateure in der Ukraine in Zusammenarbeit mit dem lokalen Bildungsministerium. Im Jahr 2016 unterstützten Geberit-Produktionswerke verschiedene Behindertenwerkstätten mit einfachen Montage- und Verpackungsarbeiten im Umfang von 6,3 Millionen Schweizer Franken. Dieses Engagement nimmt der Sanitärhersteller auch im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitsziele in der Gesellschaft wahr. (siv)