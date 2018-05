Pfullendorf Fußballerinnen führen Kreisliga an und sind beim SV Denkingen voll integriert

Sie bewegen Pfullendorf: Die Frauenfußballmannschaft ist beim SV Denkingen "nicht das fünfte Rad am Wagen".

Messi und Ronaldo kennt jeder. Doch wie ist das mit Birgit Prinz, der Rekordnationalspielerin im Frauenfußball? Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist neben den USA die erfolgreichste der Welt, allerdings bei vielen nicht so im Gedächtnis verhaftet, wie die männlichen Kollegen mit Millionengehältern. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass Frauenfußball zeitweilig als moralisch verwerflich galt und in vielen Ländern noch immer um gesellschaftliche Anerkennung kämpft.

So entwickelte sich der Frauen-Fußball

In Deutschland spielten Frauen noch um die Jahrhundertwende eine Art "Fußball für Frauen", bei dem sie sich im Kreis stehend den Ball gegenseitig zuspielten. Das macht man im Training auch noch, aber auch noch eine ganze Menge mehr, wie man bei einem Besuch beim SV Denkingen feststellen kann, wo die Frauen derzeit mit ihrem Trainer Matthias Waldschütz um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen.

Für SV-Chef Gebhard Restle gehört der Frauenfußball schon seit einigen Jahren zum Angebot des Vereins. "Entwickelt hat sich das aus der männlichen Jugend", erinnert er sich. Da haben beim Training immer auch mal Mädchen mitgespielt und einfach viel Spaß am Fußball gezeigt. Also suchte man nach einer Möglichkeit, damit die Spielerinnen auch beim ganz normalen Spielbetrieb teilnehmen konnten. Es ergab sich dann die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft mit Heiligenberg. Als die aufgelöst wurde, war klar, dass Denkingen jetzt selbst eine Mannschaft bildet. Heute sind es 15 junge Frauen im Kader.

Und die kommen aus Pfullendorf, Burgweiler, Denkingen, Heiligenberg, Echbeck, Wintersulgen Dietershofen, Sigmaringen und Ruschweiler. Die Kapitänsbinde trägt Nadine Möll. Die 21-Jährige studiert an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten Lehramt. Seit siebeneinhalb Jahren ist sie mit dabei und hat die Lust am Fußball nicht verloren. Für sie ist klar: "Fußball wird noch immer als typischer Männersport angesehen. Da hat sich noch nichts geändert." Sie selbst schaut sich sehr gerne Männerfußball an. Der sei halt temporeicher. Katja Lutz ist erst 16, aber auch sie geht mit Begeisterung auf das Spielfeld. Sie spielt derzeit noch bei den B-Juniorinnen. Eine A-Jugend wie bei den Jungs gibt es nicht. Ab 17 darf man dann bei den Damen mitspielen.

Nina Reichle ist 22, arbeitet bei der Stadtverwaltung in Tuttlingen, wohnt in Sigmaringen und stammt aus Ochsenbach. Den Weg zum Training und den Spielen nimmt sie gern auf sich. "Ich bin im Verein verwurzelt und die Struktur ist so super, dass man den Weg nicht scheut", lobt sie den SV. Sie spielt schon seit den Bambinis in Denkingen, hat auch noch andere Sportarten ausprobiert, doch Fußball, das lässt sie nicht los.

"Die Damen sind bei uns so integriert wie jede Herrenmannschaft", sagt Gebhard Restle. Die Mädels seien in keiner Weise "das fünfte Rad am Wagen" und hätten auch keine Alibi-Funktion. Wichtig sei der Spaß am Fußball. Restle: "Egal ob weiblich oder männlich, wer bei uns spielt, der ist ein vollwertiges Mitglied."

Sie führen die Tabelle an

Derzeit führt der SV Denkingen mit 40 Zählern die Tabelle in der Kreisliga A der Frauen an. Das ist für Trainer Matthias Waldschütz aus Pfullendorf natürlich sehr schön. Trotzdem plagen ihn Sorgen. "Wir suchen für die neue Saison noch eine Torhüterin. Unsere jetzige Keeperin muss beruflich ins Ausland." Für SV-Chef Restle ist der Trainer ein absoluter Glücksgriff. Das habe man in den vergangenen zwei Jahren deutlich auch an den Leistungen der Spielerinnen gesehen.

Und: Die intensive Jugendarbeit macht sich auch hier bezahlt. "Viele von den aktiven Damen haben bei den D-Mädchen angefangen und sich nicht erst mit 16 überlegt, dass sie Fußball spielen wollen." Restle war übrigen selbst viele Jahre aktiver Fußballer. Mit 29 Jahren machten dann seine Kreuzbänder nicht mehr mit. Also wurde er Trainer der aktiven Mannschaft und viele Jahre Jugendtrainer. "Ich kenne den Club", sagt der Mann schmunzelnd, der jetzt sieben Jahren den Verein führt und richtig stolz auf seine Mannschaft ist.

SV Denkingen

Der Verein wurde erst 1969 gegründet, weil Jugendliche und Aktive in benachbarten Vereinen spielten. Heutzutage verfügt der SV über mehrere aktive Mannschaften, eine Damenmannschaft und die Infrastruktur, die man für erfolgreichen Fußball braucht. Ein Hauptspielfeld und einen Trainingsplatz teilen sich die Mannschaften. Und nach einem Spiel oder Training kann man sich noch im Vereinsheim zusammensetzen.

"Emotional sind Frauen stärker"

Matthias Waldschützist 28 Jahre alt und seit 2016 Trainer der Damenmannschaft des SV Denkingen:

Wie kommt man dazu, eine Damenmannschaft zu trainieren?

Nach acht Jahren als Jugendtrainer wollte ich mich einer neuen Herausforderung stellen, in diesem Falle als Trainer einer Damenmannschaft. Das für mich auch Neuland.

Sie sind selbst aktiver Spieler beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Was ist denn der spielerische Unterschied zwischen einer Damen- und einer Herrenmannschaft?

Beim Männerfußball sehe ich den Vorteil im technischen Bereich, emotional sind die Frauen stärker ausgeprägt.

Wie feiern Sie denn einen Sieg mit ihren Mädels?

Wir feiern nicht jeden Sieg, aber wenn, dann mit Sekt und Weißweinschorle, der mir inzwischen auch schmeckt.