Pfullendorf Funkmast-Planung für Denkingen ganz am Anfang

Die Telekom bestätigt gegenüber dem SÜDKURIER ihre Standort-Suche in Pfullendorfs Ortsteil Denkingen. Das Bundesamt für Strahlenschutz sieht keinen Nachweis für Krebserkrankungen durch elektromagnetische Felder von Mobilfunk-Masten.

Ein Sprecher der Telekom bestätigte am Mittwoch in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass das Kommunikationsunternehmen plant, in Denkingen einen Mobilfunkmast zu bauen. Allerdings seien die Planungen noch in einem ganz frühen Stadium. Nötig sei der Mast, um den Empfang von mobilen Daten in dem Pfullendorfer Ortsteil zu verbessern.

Weitere Informationen Mobilfunkmast mitten in Denkingen geplant

Im Moment könne er wegen des frühen Planungsstandes noch keine konkreten Angaben beispielsweise zur Frage machen, wann der Mast stehen soll. Auch die Frage nach der Höhe der Investitionssumme könne noch nicht beantwortet werden. Grundsätzlich wies der Sprecher darauf hin, dass die Planungen für einen solchen Mast kompliziert seien, da beispielsweise die Wabenstruktur innerhalb der Mobilfunknetze berücksichtigt werden müsse. Nur wenn die Waben gut aufeinander abgestimmt seien, sei eine optimale Übertragung der Daten möglich. Kritisch gesehen wird in Denkingen, dass die Telekom einen Standort für den Funkmast in der Nähe zu Grundschule und Kindergarten bevorzugt. Der Telekom-Sprecher betonte, dass die weiteren Planungen für den Mast im Einklang mit den Interessen der Gemeinde verlaufen sollen.

Der Denkinger Ortschaftsrat wird sich während seiner öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 9. Januar mit den Planungen der Telekom für einen Mobilfunkmast auseinandersetzen. Die Sitzung findet im Denkinger Rathaus statt und beginnt um 20 Uhr.

Nach Darstellung des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) gibt es bisher keinen wissenschaftlichen Beweis, dass hochfrequente, elektromagnetische Felder von Mobilfunk-Basisstationen Krebserkrankungen auslösen. Studien, die einen derartigen Zusammenhang belegen würden, wiesen meist methodische Mängel auf und berücksichtigten beispielsweise die wichtigsten Risikofaktoren für Krebs wie Alter, Geschlecht, Rauchen und Ernährung nicht, so das BfS – es ist dem Bundesumweltministerium angegliedert.

Behörde: Keine Gefahr

Im Rahmen eines Mobilfunk-Forschungsprogramms hat es nach Angaben des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) mehrere Untersuchungen gegeben, die sich der Frage nach Krebserkrankungen im Zusammenhang mit Mobilfunk widmeten. „Weder in epidemiologischen noch in tierexperimentellen Studien wurden Hinweise auf eine krebsauslösende Wirkung der hochfrequenten Felder des Mobilfunks gefunden. Auch konnte kein biologischer Wirkmechanismus identifiziert werden, der eine mögliche, schädigende Wirkung von Mobilfunk auf den menschlichen Organismus erklären könnte“, ist auf der BfS-Homepage zu lesen. Das BfS ist eine organisatorisch selbstständige wissenschaftlich-technische Bundesbehörde. (dim)