Pfullendorf Für den Badespaß im Pfullendorfer Waldfreibad ist alles bereit

Die Saison wird am 18. Mai eröffnet und es gibt neue Pächter für den Kiosk.

Die Tore des Pfullendorfer Waldfreibads öffnen sich am Freitag, 18. Mai für die neue Saison. Die Becken sind gefüllt und das Spielschiff „Fridolin“, das durch einen umstürzenden Baum beschädigt worden war, ist ersetzt worden. Und für den Kiosk im Bad gibt es mit Tobias Kubenz und seiner Frau, Elena Link-Kubenz, ein neues Pächter-Ehepaar. Gesundheitsbedingt hatte der im vergangenen Jahr neu gefundene Pächter wieder aufgegeben. In den neuen Pächtern sieht Pfullendorfs Stadtwerke-Chef Jörg-Arne Bias gute Partner für den Betrieb das Bades. Im Vorfeld wurde die Kücheneinrichtung im Kiosk auf den neuesten Stand gebracht. Bezahlen können die Kunden am Kiosk ab dieser Saison mit einer aufladbaren Wertekarte.

Eine kleine Verschlechterung zu 2017 gibt es. Denn die Öffnungszeiten des Bades werden eingeschränkt, da eine Angestellte überraschend das Bad verlässt. So ist das Team um Betriebsleiter Markus Eggerl von vier auf drei geschrumpft. Und deshalb konnten die bisher üblichen Öffnungszeiten nicht mehr gewährleistet werden. Weil der Arbeitsmarkt absolut leer sei, sei es auf die Schnelle nicht gelungen, die personelle Lücke zu füllen. Bias wie Eggerl hoffen, im Herbst eine neue Kraft zu finden. Denn die Stadt Pfullendorf könne dank des städtischen Hallenbades eine Ganzjahresstelle anbieten, wie Bias am Dienstag bei einem Pressetermin im Waldbad sagte. Das Personal von Freibädern wird im Regelfall während der Wintersaison, in der die Bäder geschlossen sind, entlassen. Grundsätzlich fehlen in Deutschland Fachangestellte für Bäderbetriebe. In der Bundesrepublik würden 2000 Kräfte fehlen, in Baden-Württemberg 600, schilderte Eggerl. Es gebe immer weniger Nachwuchs. Dies führt Eggerl auf die Arbeitszeiten zurück, die Dienste in den Abendstunden wie auch an Sonn- und Feiertagen umfassen würden. Bias geht davon aus, dass die morgens verkürzten Öffnungszeiten von den Besuchern akzeptiert werden. Unter der Woche öffnet das Bad erst um 10 Uhr statt um 9 Uhr und an Sonn- und Feiertagen erst um 11 Uhr statt um 9 Uhr. Und der Frühbadetag, den es immer mittwochs gab, wurde ganz gestrichen.

Im vergangenen Jahr wurden im Waldfreibad rund 52 000 Besucher gezählt. 400 000 Euro legten die Stadtwerke drauf. Kostendeckend könne ein kommunales Bad nicht betrieben werden. Wenn sich Ausgaben und Einnahmen decken sollten, dann müssten 15 Euro je Eintritt verlangt werden, so Bias. Erwachsene zahlen weiter 3 Euro, Jugendliche 2 Euro.