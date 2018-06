Pfullendorf Fünf Verletzte nach einem Zusammenstoß

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Pfullendorf wurden alle fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Fünf Leichtverletzte und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden sind die Folgen eines Unfall am Donnerstagabend nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos an der Kreuzung der Landesstraße 280 bei Hahnennest, informiert die Polizei. Eine 51-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Beifahrer von Hahnennest kommend nach links auf die L 280 in Richtung Ostrach ab. Dabei übersah sie einen 88-jährigen Ford-Fahrer, der von Denkingen kam. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen und alle fünf Insassen wurden verletzt.