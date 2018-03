Pfullendorf Frühjahrsmode mit kräftigen Farben und Blümchen

Hunderte Besucher bei der traditionellen Modenschau bei Moden Langer in Pfullendorf.

Mehrere hundert Besucher informierten sich bei der traditionellen Modeschau von Moden Langer in Pfullendorf über die neuen Trends. Sechs professionelle Modells zeigten auf dem Laufsteg, was im Frühjahr angesagt ist. Kräftige Farben dominieren die Kleidung und der Blumenlook feiert eine Wiederkehr, wie Moderatorin Sonja Langer den Gästen erläuterte. Neben dem Mut zu starken Farben ergänzen Schößchen, Rüschen und Volants das modebewusste Outfit. Zwei Modells präsentierten Mode für die nicht vollschlanke Frau und auch die Herren können sich dem Blumentrend nicht verschließen. In den letzten Durchgängen zeigten die Models elegante Festagsmode und abschließend hatten die Besucher noch die Chance einen Einkaufsgutschein zu gewinnen, um die neuste Mode gleich selbst anzuprobieren. Bildergalerie im Internet unter www.suedkurier.de/bilder