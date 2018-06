Pfullendorf Freude über neues Familienzentrum "Sonnenschein"

Richtfest beim neuen Kindergarten im Wohngebiet "Roßlauf" in Pfullendorf. Der Rohbau wurde in Fertigbauweise errichtet, wobei die Firma "Eurokindergarten" als Generalunternehmer fungiert.

Beim gestrigen Richtfest machte das neue Familienzentrum "Sonnenschein" im Wohngebiet "Roßlauf" seinem Namen alle Ehre – die Sonne strahlte vom Himmel und auf der Erde die beteiligten Handwerker, Bauherrschaften und vor allem die Kinder und Erzieherinnen des Stadtgartenkindergartens. Sie werden Anfang 2019 in das große, helle, offene und nachhaltig errichtete Gebäude umziehen und besichtigen immer wieder die Baufortschritte an ihrem neuen Heim, wie Leiterin Stefanie Seminara berichtete. Aktuell besuchen 48 Mädchen und Jungen die Einrichtung, die bekanntlich baulich in einem maroden Zustand ist. Dazu kommt eine Hortgruppe mit zehn Kindern.

Mit ihren Kolleginnen und den Kindern sorgten das Stadtkigateam für ein tolles Richtfest, das von Zimmermann Peter von Perbrandt mit dem traditionellen Meisterspruch eröffnet wurde. Gesund, hell, modern und mit natürlichen Baustoffen habe man das Gebäude in Fertigbauweise errichtet, damit die Kinder und Erzieherinnen sich darin wohlfühlen. Viel Lob für die Handwerker gab es von Martina Knorr, die mit ihrem Geschäftsführerkollegen Wolfram Wäscher von der in Warthausen ansässigen Firma Eurokindergarten vom Gemeinderat mit dem Bau beauftragt worden war. Das Duo legt größten Wert auf nachhaltiges, ressourcenschonendes und energieeffizientes Bauen und so wird das Familienzentrum energetisch angehend autark sein. "Wir sind absolut im Zeit- und im Kostenplan", lobte dann Bürgermeister Thomas Kugler die Verantwortlichen. Der zweigeschossige Bau bietet Platz für vier Regelkindergartengruppen mit je 25 Kindern sowie eine Kleinkindergruppe mit einem Dutzend Kindern. "Wir können anbauen und das Angebot um zwei weitere Gruppen erweitern", ergänzte der Rathauschef auf Anfrage des SÜDKURIER, mit Blick auf die Baugebiete "Oberer Bussen", die derzeit erschlossen werden. Dieser Anbau wäre in Richtung Brunnhausen, wobei noch viel, viel Platz für die Außenanlagen bleibt.

Für die Gestaltung des künftigen Spielgeländes hatten die Kindergartenkinder auf einem Zettel, den sie später an einen gelben Luftballon banden, etliche Wünsche aufgeschrieben – Schaukel, Rutsche, Bäume, Wasser bis hin zu einem Fahrrad. Dann durften auch die Erwachsenen, darunter viele Eltern, die für die Verpflegung sorgten, ihre Wünsche aufschreiben, und auf ein Kommando entschwanden die Sonnenschein-Ballone in den blauen Himmel. Im Anschluss besichtigten etliche Gäste die aufgeräumte Baustelle und ließen sich von Architekten und Handwerkern die Besonderheiten erklären. "Wir hätten mindestens ein Jahr länger benötigt und die Kosten wären auch höher gewesen", antwortete Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter auf die Frage, ob die Fertigbauweise für die Kommune günstiger komme. Weil die Betriebserlaubnis für den Stadtgartenkindergarten aufgrund der maroden Bausubstanz ausläuft, musste der Gemeinderat handeln und hatte ein solches Millionenprojekt erstmals an einen Generalunternehmer vergeben.