Pfullendorf Freier Eintritt für die Abenteuer- und Fußballgolfanlage am Pfullendorfer Tag

Ein besonderes Angebot für die Abenteuer- und Fußballgolfanlage im Seepark gibt es am 13. Juni für alle Pfullendorfer.

Der Eintritt in die Abenteuergolf- und Fußballgolfanlage im Seepark ist für alle Pfullendorferinnen und Pfullendorfer am Pfullendorfer Tag, Mittwoch, 13. Juni, frei", teilt Rüdiger Semet vom "Werkstättle" als Betreiber der Anlage mit.

Ausweis mit Pfullendorfer Adresse vorweisen

Alle Einwohner, auch die aus den Ortsteilen, erhalten an diesem Tag freien Eintritt in beide Anlagen, wenn sie einen Ausweis mit Pfullendorfer Adresse an den Kassen vorweisen können. Gespielt werden kann von 11 bis 18 Uhr. Damit möchte die gemeinnützige Werkstättle GmbH ihre Golfanlagen an diesem 13. Juni wieder einmal der Öffentlichkeit vorstellen und zeigen, wie groß der Spielspaß dort ist.

Ungewöhnliche Hindernisse

Die Abenteuer-Golfanlage ist nach Angaben des Betreibers deutschlandweit einmalig wegen ihrer verrückten Bahnen, auf denen die Besucher mit einem Golfputter den Golfball durch ungewöhnliche Hindernisse spielen. So wird etwa der Golfball mit einer Seilbahn befördert oder mit Pressluft durch die Luft geschossen.

Ehemals arbeitslose Menschen beschäftigt

Auf der Fußball-Golfanlage im Pfullendorfer Seepark fallen besonders die Riesentorwand und der drehende Riesenfußball auf. Gleichzeitig dienen die Anlagen einem guten Zweck. Auf beiden werden ehemals arbeitslose Menschen vor allem als Platzwarte beschäftigt.