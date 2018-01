Pfullendorf Feuerwerkspektakel über Pfullendorf

Leserreporter Benjamin Hoffmann grüßt die SÜDKURIER-Redaktion mit einem Bild vom Feuerwerk über der ehemaligen Reichsstadt.

"Liebes SÜDKURIER-Redaktionsteam. Zuerst wünsche ich ein gutes neues Jahr. Mir ist gestern ein Schnappschuss vom Feuerwerk über Pfullendorf gelungen", hat SÜDKURIER-Leser Benjamin Hoffmann ein schönes Bild über das Silvesterfeuerwerk an die Pfullendorfer Redaktion geschickt. So wie überall in ganz Deutschland begrüßten auch in der ehemaligen Reichsstadt viele hundert Menschen das neue Jahr 2018 mit Böllern, spektakulärem Feuerwerk und Raketen. Die Gaststätten waren brechend voll und etliche Partys endeten erst in den frühen Morgenstunden. Bild: Benjamin Hoffmann